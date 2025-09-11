Connect with us

Pese al veto de Milei, el Garrahan advierte: “No vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital”

Los profesionales calificaron la situación como “desesperante” y pidieron una ayuda presupuestaria al Gobierno: “Nos estamos hundiendo, los médicos se van y faltan insumos”.

Los trabajadores del Garrahan aseguraron este jueves, luego del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, que no claudicarán en la lucha ni “vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital”. Brindaron una conferencia de prensa donde calificaron la situación como “desesperante”, pidieron una ayuda presupuestaria al Gobierno y convocaron a un “ruidazo” para el viernes junto a los estudiantes de la UBA.


“Necesitamos que el hospital reciba un salvataje del Gobierno porque se está hundiendo, los profesionales que se van y los insumos que faltan. Es una situación desesperante para todos nosotros”, señaló en un primer momento una de las empleadas del centro médico.

Luego agregó: “Por eso, hoy más que nunca convocamos a que mañana a las 20 podamos llevar adelante un gran ruidazo nacional en unidad del Garrahan, la salud pública y la universidad”.

En medio del plan de lucha lanzado por los profesionales, detallaron que el viernes a las 15 se va a realizar una asamblea donde “no se descarta que tomemos medidas más profundas y fuertes” debido al “ataque tremendo del presidente Milei a nuestro querido hospital”.

El gobierno de Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica que incrementaba los recursos para el Garrahan
La iniciativa, que contaba con un amplio consenso social, buscaba aumentar el financiamiento de los hospitales pediátricos, con el Garrahan como caso más notorio, y ponerle un freno al abandono de los profesionales que son empujados por los bajos salarios justificados por el duro ajuste de la gestión de Javier Milei.

