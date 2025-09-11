Connect with us

Lucho Moser: “En su día, los maestros no tienen para festejar por el ajuste de Milei y Zdero”

El legislador electo por el peronismo envío un afectuoso saludo a los docentes y lamentó la crisis que atraviesa la Educación y de la que es responsable el gobierno.

El diputado provincial electo por el peronismo Lucho Moser envió este jueves un afectuoso saludo a los docentes en su día y lamentó que a causa del gobierno de Leandro Zdero y Javier Milei “hoy no tengan nada para festejar”.

“Con la actual gestión, nuestros maestros han perdido demasiado: Zdero les sacó la cláusula gatillo, los estafó”, afirmó.

“El gobernador representa una estafa electoral al sector docente, un sector que creyó en él, que lo apoyó, con el que hizo campaña y al que hoy le está incumpliendo todo lo que les prometió”, agregó.
El legislador, que asumirá su banca en diciembre próximo, mencionó que los docentes también sufrieron la quita de distintos ítems que formaban parte de sus sueldos.

Al respecto, destacó que los gobiernos nacional y provincial les arrancaron de sus bolsillos los conceptos de Conectividad y el Incentivo FONID.

“Todo esto, más la cláusula gatillo, significan un impacto negativo muy grande que destruyó el poder adquisitivo de los maestros”, enfatizó.

Lucho Moser también afirmó que el gobierno eliminó la obra pública en el sector, lo que anuló la construcción de nuevas escuelas y jardines pero también los trabajos de mantenimiento; y que se discontinuó la entrega de computadoras y libros para los alumnos.

Por último, el diputado electo ratificó su compromiso de representar y defender al sector para conseguir los consensos que permitan de manera urgente sancionar la Ley de Cláusula Gatillo; además de otras iniciativas que mejoren la realidad de los docentes chaqueños.

