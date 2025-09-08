¿Milei piantavotos?: en los lugares que visitó el Presidente los libertarios perdieron por paliza

Un dato que no pasa desapercibido en la interna libertaria es que en las cuatro ciudades que Javier Milei visitó, La Libertad Avanza sufrió derrotas catastróficas. Por eso, algunos dirigentes locales adjudicaron en baja parte del derrumbe de votos al paso del Presidente.

En Junín, donde Javier Milei se lanzó con todos los candidatos bonaerenses, se cumplió la pesadilla que temían varios libertarios y la lista de LLA terminó en tercer lugar, detrás del peronismo y de Somos.

Con más de la mitad de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impone con 35 puntos, mientras que la lista de Somos, impulsada por el intendente PRO Pablo Petrecca, se ubicó en segundo lugar con 31. Muy lejos, los libertarios quedaron terceros con 22%.

LPO contó que, al filo de la elección, se generó una fuga masiva de la lista libertaria, con la renuncia de tres candidatos, en medio de denuncias por venta de candidaturas que involucraban al dueño del teatro donde se presentó Milei.

En Lomas, La Libertad Avanza cayó por cerca de 30 votos a manos de la lista encabezada por Sol Tischik, jefa de Gabinete de Federico Otermín.

El acto del Presidente en la ciudad cabecera de la Cuarta había generado malestar en varios vecinos que, además de los resultados de la ajuste y la recesión, le increparon la parálisis de una obra clave que, por ese freno, hoy mantiene a la ciudad partida en dos.

La lista impulsada por la intendenta Mariel Fernández se impuso 54 a 29 contra la candidata libertaria que puso la mano derecha de Sebastián Pareja en la Primera, Ramón “Nene” Vera.

En 2023 Javier Milei había sorprendido con muy buenos resultados en zonas estratégicas de la periferia lomense, como Bunge, Fiorito y Santa Catarina. Hoy, la crisis trituró ese apoyo al Gobierno.

En Moreno, donde el acto de cierre de Javier Milei no llegó a colmar la mitad de un potrero, el peronismo arrasó y sacó 25 puntos de ventaja.

Bronca de Karina con el Nene Vera por la falta de gente en el acto de Moreno: “Les dimos 100 mil dólares para que movilicen”

El desastre del cierre de campaña abrió un pase de facturas interno que tuvo a Vera como blanco principal. Karina Milei esperaba una convocatoria de entre 7 y 10 mil personas, pero fueron menos de 2 mil.

Eso no solo expuso un armado limitado de Vera en Moreno (que no logró contener en la lista a sectores PRO y libertarios que le jugaron en contra) sino que además provocó llamadas desesperadas de la hermana presidencial pidiendo explicaciones sobre el desastre de la convocatoria y el destino de los recursos previstos para tener una convocatoria aceptable.

En La Plata, donde el Presidente encabezó uno de los actos centrales de la campaña, la lista de La Libertad Avanza que encabezó Francisco Adorni, perdió por casi siete puntos (43,6 a 36,9).

Karina apostó por el hermano del vocero por sobre uno de los dirigentes de extrema confianza de Sebastián Pareja, Juan Osaba, que había sido el primer elegido para encabezar pero que tenía nulo nivel de conocimiento y algunas denuncias a cuestas por pedidos de retornos en el Pami local. Sin embargo, un apellido conocido no alcanzó para frenar el desastre libertario.