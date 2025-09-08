Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Kicillof recuperó el quórum en el Senado y tendrá la primera minoría en Diputados

Published

Fue clave la elección en el centro de la provincia donde los libertarios no llegaron al piso y el peronismo se quedó con los tres senadores que repartían.

El peronismo consiguió recuperar el quórum en el Senado bonaerense, después de dos algunos años difíciles en la Legislatura. En esta elección, Fuerza Patria sumó 13 senadores que se suman a los 11 que tienen mandato hasta 2027.

Es el número justo para llegar al quórum y tener la mayoría simple para avanzar con proyectos en la Cámara Alta. Los libertarios y el PRO tendrán un bloque de 16 y serán la primera minoría.

En la Primera, Fuerza Patria sumó cinco senadores y los libertarios tres. En la Cuarta el peronismo sumó tres bancas, mientras que La Libertad Avanza sumó dos y Somos otras dos.

En la Quinta, tres senadores fueron para los libertarios y dos fueron para el peronismo. En tanto, la Séptima (centro de la provincia) el fracaso de los libertarios para llegar al piso hizo que el peronismo se quede con los tres senadores que repartía la sección.

Paliza histórica del peronismo a Milei: ganó la provincia por 14 puntos

En Diputados el escenario es más complejo. El peronismo será la primera minoría, pero lejos del quórum que se consigue con 47 bancas. En tanto, LLA y el PRO tendrán 30 legisladores.

El peronismo ganó la Segunda Sección y se quedó con cuatro diputados. La misma cantidad de bancas consiguieron los libertarios. En tanto, la lista Hechos, que lideraba Manuel Passaglia, se quedó con tres legisladores.

En La Tercera el peronismo se quedó con 10 de las 18 bancas que se repartían. Los libertarios se quedaron con seis y el Frente de Izquierda logró el piso para sumar dos bancas, las dos que ponía en juego.

En la Sexta, los libertarios se quedaron con cinco de las 11 bancas que se repartían. El peronismo se quedó con cuatro y Somos Buenos Aires consiguió dos.

En La Plata, el peronismo ganó la elección, pero el reparto de bancas fue equitativo. Tres para Fuerza Patria y tres para los libertarios.

Noticia en desarrollo

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria

Sucedió en una escuela de Malvinas Argentinas. Al libertario lo agarraron in fraganti. Un fiscal de La Libertad Avanza fue atrapado in fraganti mientras...

2 días ago

Politica

“Es el preludio del 26 de octubre”: Capitanich celebró la victoria peronista en Buenos Aires y llamó a consolidar la unidad

El candidato a senador por Fuerza Patria destacó el liderazgo de Axel y el rol clave de Cristina en el triunfo electoral. Seguiremos creciendo...

1 día ago

Politica

“Queda muy claro quien es responsable del ajuste y los chaqueños lo saben”, aseguró “Juanchi” García

El intendente de Machagai y candidato por Fuerza Patria cruzó a dirigentes del radicalismo libertario. “Ya lo dijimos, pero hoy lo repetimos: no tienen...

1 día ago

NOTICIAS

Pidió una moto por aplicación, vio que no tenía patente y su reacción se hizo viral en TikTok

Sheila estaba apurada y solicitó un viaje. Sin embargo, se asustó al ver que el vehículo no estaba en regla. Una joven pidió una moto...

2 días ago