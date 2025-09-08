Katopodis y Alak, los grandes ganadores que se anotan para la gobernación

Gabriel Katopodis y Julio Alak fueron dos grandes ganadores de la elección de este domingo. El ministro de Infraestructura y el intendente de La Plata jugaron fuerte para Axel Kicillof en la disputa con Javier Milei y ahora quedaron posicionados para pelear por la Casa de Gobierno en 2027.

Katopodis encabezó la lista de la Primera Sección, un territorio complicado para el peronismo, con varios distritos importantes en cantidad de electores gobernados por la oposición.

Fuerza Patria arrancó de atrás en el norte del conurbano. Ganar la elección parecía una utopía a fines de julio cuando se conformaron las listas y la campaña comenzó a rodar. Finalmente el peronismo le sacó 10 puntos a la lista que encabezó Diego Valenzuela.

Kicillof jugó fuerte por Katopodis. Lo consideró su mejor arma para esa sección que en esta elección tuvo la particularidad de ser la que más cantidad de electores sumaba, más que la Tercera.

El peronismo gana en Tandil por primera vez en 38 años

“Mañana empezamos a construir una esperanza en Argentina”, dijo Katopodis en la tarde de domingo. “Milei vino a partir el país, es injusto y ese proyecto hoy se termina porque buena parte de los bonaerenses le dijeron que no”, agregó.

Este triunfo en el norte del conurbano lo posiciona como un candidato competitivo para suceder a Kicillof en 2027. Katopodis viene trabajando para ser el elegido por el peronismo. En su entorno saben que habrá varios candidatos para pelear ese lugar.

En tanto, Alak también hizo una gran elección en la capital de la provincia. Fuerza Patria consiguió casi 44 puntos y le sacó siete puntos a La Libertad Avanza.

“La Plata es una ciudad fácil de ganar”, decía sobre el cierre de la campaña Francisco Adorni en diálogo con Eduardo Feinmann. El hermano del vocero había sido el elegido por Karina Milei para enfrentar al peronismo en la ciudad.

Kicillof recuperó el quórum en el Senado y tendrá la primera minoría en Diputados

En el entorno de Alak vienen trabajando en un armado para posicionarlo como candidato a gobernador. El intendente de La Plata reunió a su vieja guardia, aquellos referentes que fueron parte de la estructura con la que gobernó la ciudad durante 16 años, entre 1991 y 2007.

Al armado de Alak volvieron Jorge Lescano y Raúl Pérez. También se lo vio hace poco a Juan Amondarain, un referente del peronismo en La Plata que falló en sus últimas jugadas electorales.