Romina Diez esconde a Karina y busca levantar la campaña con Los Iñakis

La diputada organizó una “Santafest” para lanzar la campaña a octubre con el slogan de “Full Monty”, la película de los obreros strippers.

En la previa a la elección bonaerense y con el escándalo por las coimas en discapacidad como telón de fondo, los libertarios de Santa Fe comandados por la amiga íntima de Karina Milei, la diputada Romina Diez, lanzarán este sábado la campaña hacia octubre.

El evento se denominó “Santafest” y pretende evocar a La Derecha Fest que se hizo en Córdoba con los principales intelectuales orgánicos de La Libertad Avanza como Nicolás Márquez y Agustín Laje. En Rosario, en un local sobre la barranca del río Paraná, la convocatoria será más sobria y las miradas se las llevará Iñaki Gutiérrez y su novia Euge Rolón.

El dato es que a pesar de la amistad con Diez, la diputada libertaria escondió a Karina Milei agobiada por los casos de corrupción que limaron el triángulo de hierro y que en el gobierno tratan de tapar con censura y las más insólitas teorías conspirativas donde se complotan reconocidos periodistas con agentes de inteligencia rusos, venezolanos, kirchneristas y el Chiqui Tapia.

Lo cierto es que las supuestas coimas en discapacidad que podían afectar otras dependencias estatales y que según Spagnuolo llegarían al bolsillo de la hermana del presidente socavó la imagen del oficialismo al punto tal para el domingo temen una derrota que agite aún más las inquietas aguas del mercado y se esfumen las chances de dar un batacazo en octubre.

Tras los fracasos estrepitosos de La Libertad Avanza para hacer pie en territorio bonaerense que en Lomas no alcanzaron a caminar más de una cuadra y tuvieron que huir despavoridos, en Olavarría le pidieron a Karina que no aparezca y el acto de cierre en Moreno fue un fracaso.

En consecuencia, los libertarios de Santa Fe que apuestan todo al sello con un candidato ignoto para el electorado, apuraron el inicio de campaña con el festival que lleva de slogan “Todo o Nada” como se conoció la comedia Full Monty en la que un grupo de obreros ingleses se hacen strippers para hacer frente a la desocupación y la miseria en una crítica directa al gobierno conservador de Margaret Thatcher al cual Milei llena de elogios.

Romina Diez se hizo famosa al inicio de la gestión libertaria por nombrar a un gasista stripper al frente del Pami de Rosario pero el escándalo obligó a dar de baja la designación y el bailarín exótico tuvo que conformarse con un cargo en Anses.