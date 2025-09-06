Familiares de víctimas por el fentanilo apuran al libertario Mayoraz para que habilite la investigación del Congreso

Los familiares de las víctimas por la aplicación de fentanilo adulterado remitieron cartas al diputado libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, para que convoque a reunión y habilite el tratamiento del proyecto para investigar la crisis sanitaria que se cobró la vida de un centenar de personas.

Como informó LPO, Martín Menem había metido el giro a la comisión de Mayoraz para que el expediente no avance hasta que el santafecino se allane a debatir. Además, el riojano dispuso que Asuntos Constitucionales sea “cabecera”, lo que implica que no se pueda dictaminar el proyecto hasta que no pase por esa comisión.

Por eso, dos hombres enviaron nota a Mayoraz en representación de las familias que perdieron a algún pariente por la inyección del sintético.

LPO accedió a esos mensajes. En uno de ellos, Daniel Oviedo, cuyo hijo falleció en la UTI del Hospital Italiano de La Plata, le reclamó que “tenga a bien convocar a Asuntos Constitucionales para darle el viso de legalidad que requiere esa Honorable Cámara en cuanto a la constitución de una Comisión Investigadora que determine responsabilidades y, a su vez, impulse la Ley de Exhaustiva Trazabilidad del opioide sintético en cuestión”.

Los libertarios ahora se despegan de la comisión investigadora que propone Giudici por el fentanilo

Oviedo, además, aconseja gratis al legislador. “Asimismo le sería útil para que las familias de las víctimas de la provincia que usted representa, que dicho sea de paso es la provincia con mayor cantidad de fallecidos, se sientan acompañadas”, le escribió.

La otra misiva está firmada por Alejandro Ayala y reclama la convocatoria a un plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato. Pero también exige que en ese plenario se dictamine el proyecto de creación de comisión investigadora y que eso ocurra la semana entrante.

Ayala expone en el texto que Lospennato se comprometió en su comisión para desarticular la artimaña de Menem. “Se esperaba que la presidencia de la Cámara autorizara el cambio de giro para devolver la cabecera del proyecto a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pero hasta la fecha se han presentado interferencias que han dificultado este camino”, precisa.

Por eso, el mensaje de este familiar termina siendo categórico: “usted no convocó y la reunión del pasado 4 de septiembre fue solo de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, con lo cual no pudo lograrse dictamen para llevar prontamente al recinto”. “Dado que la ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora al menos 20 días, y considerando que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara, solicitamos su colaboración”, plantea.

No recibí respuesta positiva de Presidencia para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento como comisión cabecera.

LPO había publicado que la maniobra de Menem constituía un gesto de desesperación total, mientras que Mayoraz es señalado por todo el arco político como el diputado que más pisa los temas e impide su tratamiento, junto a José Luis Espert, que preside la comisión de Presupuesto. Por esa razón, se rumorea que el peronismo podría barrerlos de las sillas que ocupan.

Lospennato, en cambio, se mostró sorprendida por la jugada de Menem y lo incineró delante de sus pares y los familiares, el martes 26 de agosto último. “No recibí respuesta positiva de Presidencia para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento como comisión cabecera”, admitió.

Junto a su colega Silvana Giudici, que había agitado con énfasis la necesidad de crear la comisión y atribuía al kirchnerismo la intención de frenar un ámbito de investigación, habrían quedado en una posición incómoda por las trabas del oficialismo.