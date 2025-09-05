“Misógino, machirulo y atrevido”: Cubells repudió los dichos del presidente del Instituto del Deporte contra los diputados

La diputada del Frente Grande, Tere Cubells, cuestionó este miércoles al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño por sus expresiones soeces contra la Legislatura y reclamó un pronunciamiento institucional. El funcionario fue denunciado en la Justicia por violencia laboral y abuso de poder.

La diputada provincial del Frente Grande, Tere Cubells, repudió en duros términos las declaraciones del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, quien en un audio enviado a un empleado del organismo insultó a los legisladores provinciales con expresiones misóginas y machistas.

“Que me chupen la pija los diputados. Así deciles, que yo dije. Y si querés grabar, grabame”, afirmó Vázquez en la grabación publicada en LITIGIO que fue presentada como prueba en una acción judicial iniciada por el trabajador, Daniel Bittel. El empleado acusó al funcionario de violencia laboral, persecución política y abuso de poder, y solicitó al Superior Tribunal de Justicia una medida cautelar que ordene su desplazamiento, una perimetral y su traslado a la Cámara de Diputados, pedido que había sido rechazado por Vázquez.

En este marco, Cubells pidió la palabra durante la frustrada sesión de la Legislatura de este miércoles —que se levantó por falta de quorum— y anunció que presentaría una cuestión de privilegio, herramienta parlamentaria que protege las prerrogativas de los legisladores y el decoro institucional.

“La frase de Vázquez son expresiones calumniosas e injuriosas contra la Cámara de Diputados, más aún viniendo de un funcionario que debe rendir cuentas. Fue absolutamente misógino, machirulo y atrevido”, expresó la legisladora.

Cubells anticipó que solicitará que las actuaciones y el material que aportó se giren a la Comisión de Asuntos Constitucionales, al amparo de la Ley 524-E, para evaluar la responsabilidad institucional de Vázquez. “¿Cómo es posible tener funcionarios de esta calaña que se dirigen con términos soeces y patriarcales hacia nosotres, la Cámara de Diputados?”, cuestionó.