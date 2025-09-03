Connect with us

Grabois denunció que Milei se quedó con un millón de dólares que le dio Israel

El candidato de Fuerza Patria denunciará al presidente por haberse apropiado del monto que recibió por el “Premio Nobel judío”.

Juan Grabois denunciará a Javier Milei en la Justicia por haberse “afanado” el monto de 1 millón de dólares que recibió tras haber sido condecorado con el Premio Génesis durante su gira por Israel.

 

“Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares”, dijo Grabois en sus redes, donde mencionó al Presidente y a su hermana Karina.

 

El dirigente social acusó al mandatario de haberse apropiado del millón de dólares que recibió luego de ser galardonado con el Premio Génesis, conocido como el “Premio Nobel judío”.

 

“Del palo verde ‘no hay registros’, como dice la respuesta oficial del Gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo”, afirmó.

Los libertarios originarios furiosos con las coimas de Karina: “Es una delincuente que destruyó un proyecto fantástico”

 


El argumento del referente de Patria Grande sostuvo que el Presidente “no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos, y que está obligado a registrarlo”.

Confirmado: los Milei se afanaron otro millón de dólares. En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize: un millón de dólares. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero y que está obligado a registrarlo. Pero del palo verde “no hay registros”.

 

Si bien Milei sostuvo que ese dinero fue donado a una fundación, Grabois señaló que el destino del millón de dólares fue cedido a “una fundación trucha” en Estados Unidos.

 

“Eso también sería ilegal porque el Presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio… pero ni siquiera es verdad lo que dijo”, dijo Grabois.

