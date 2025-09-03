Fiasco de Milei en Moreno, ni con los acarreados lograron llenar la cancha

Esperaban una asistencia de 10 mil personas pero pese al uso de punteros no pudieron mostrar la fuerza que buscaban con la presencia del propio presidente. Ni aun con los acarreados a 20 mil pesos por cabeza, como admitieron algunos asistentes a los móviles de la TV. Algunos de ellos empezaron a irse cuando Milei todavía estaba hablando.

Una patota de encapuchados entró al acto de Milei con la complicidad de la policía

“De los parlantes para el lateral, se podían armar un picadito sin problema”, dijeron a LPO fuentes que participaron del acto. Las tomas aéreas del predio fueron elocuentes: lejos del escenario había más agujeros que en la madriguera de una vizcacha.

En su discurso, Milei tuvo que referirse al escándalo de las coimas que le atravesó la campaña antes del primer minuto de oratoria. “Imagínense como deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros y fueron contra nuestras vidas humanas; y además se metieron con mi hermana”, dijo Milei.

Karina bajó del escenario a José Luís Espert y lo corrió a último momento de la lista de oradores en el acto de Moreno. Fue una semana terrible para el primer candidato a diputado en la provincia, luego de escapar de otro acto en Lomas a bordo de la moto de un barrabrava acusado de tratar de matar a un dirigente de Comunicaciones.