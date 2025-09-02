Karina obligó a Milei a cancelar la visita a Fátima en Las Vegas

Karina Milei obligó a su hermano Javier a cancelar su asistencia al show de Fátima Florez en Las Vegas, que para el ala más política del gobierno amenazaba con profundizar la caída de la imagen del presidente.

En medio de la crisis de las coimas y la suba del dólar que sacude a su gobierno, Milei estaba emperrado con ver el show de su ex novia en el Hotel Sahara, un casino ubicado al norte del Monorriel de Las Vegas en donde cantaron figuras de la talla de Elvis Presley, Frank Sinatra y “Weird Al” Yankovic.

Incluso hasta la mañana de este martes en la Rosada daban confirmada la presencia del presidente en el desierto de Nevada.

Pero finalmente, se decidió que Milei evite ir a Las Vegas y sólo viajará a Los Ángeles, adonde tiene programado una reunión con empresarios. El presidente partirá el miércoles cerca de la medianoche, luego del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

Estupor en el gobierno porque Milei se va a Las Vegas a ver a Fátima en medio de la crisis de las coimas y el dólar

En el que será su undécimo viaje a Estados Unidos desde que asumió, Milei usará el avión presidencial, con un costo de entre 300 y 500 mil dólares, para estar sólo un día en el país norteamericano.

Karina no se valió de argumentos de estrategia política para prohibirle el show a su hermano: la secretaria general de la presidencia aborrece a Fátima. Cómo anticipó LPO, Karina explotó de furia con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, por una foto que se sacó en la sede diplomática de Madrid con la ex novia del presidente.

La toma de decisiones recayó en la hermana de Milei, que le impidió echar a Lule Menem para descomprimir el escándalo de las coimas que jaquea a la cúpula del gobierno.