Los libertarios originarios furiosos con las coimas de Karina: “Es una delincuente que destruyó un proyecto fantástico”

El Presto y Dannan salieron a repudiar al entorno de Milei. Dijeron que al presidente lo defienden “diez gordos con retraso madurativo”.

Los libertarios originarios están furiosos con el caso de las coimas de Karina Milei y creen que provocó la destrucción del proyecto de su hermano el presidente.

Eduardo Prestofelippo, conocido como “El Presto”, fue uno de los primeros inlfuencers en apoyar a Milei y luego fue marginado por la Rosada, como sucedió con casi todos los dirigentes que participaron de la fundación del partido libertario.

Ahora El Presto salió con los tapones de punta contra la hermana del presidente: “Karina Milei es una delincuente y además es una hija de puta que destruyó un proyecto fantástico”, sintetizó el entrerriano.

“Ella y los Menem y Sebastián Pareja. La Libertad Avanza ya no existe, chicos, ya no está”, dijo El Presto, que le dedicó un video entero a los riojanos.

Los trolls de Santiago Caputo furiosos con las coimas: “Nosotros ponemos la cara y estos se afanan todo”

En ese material, el influencer se burló de Martín Menem, que dijo en la entrevista del lunes pasado con Antonio Laje que lo estigmatizaban por su apellido: “Tienen un embarazo psicológico con los Menem”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

“Quizás se olvidó Martín, no recuerda, vamos a refrescarle un poco la memoria”, dijo El Presto antes de repasar los principales casos de corrupción del menemismo.

Emmanuel Dannan es otro de los influencers de la primera hora libertaria e incluso fue pareja de Lilia Lemoine. Pero ahora no tiene lugar en el oficialismo y le advirtió a Milei que le faltan comunicadores de su talla.

“La gente está enojada, los propios libertarios liberales que hemos votado este cambio de rumbo que hemos elegido todos los argentinos no sabemos los que está pasando, porque tus comunicadores, Javier, son diez gordos con retraso madurativo que lo único que saben decir es ‘kuka’ y ‘Sida””, dijo Dannan.