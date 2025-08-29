Spagnuolo evalúa declarar como arrepentido, tras el ataque de Milei

Diego Spagnuolo evalúa acogerse a la figura del arrepentido ante la investigación judicial por las coimas en la Andis, tal como reveló en exclusiva LPO.

El violento ataque de Javier Milei al abogado que puso al frente de la agencia parece haberle jugado totalmente en contra al Presidente. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia”, dijo Milei en medio de la caravana por Lomas de Zamora, que terminó con una huida vergonzante de la comitiva oficial.

Según publicó La Nación este jueves, “Spagnuolo tiene ‘miedo de vida'”. En una nota firmada por Hugo Alconada Mon, asegura que el letrado echado “está cagado hasta las patas”.

El matutino porteño explica que el nerviosismo de Spagnuolo se debe, según el testimonio de sus amigos cercanos, a que “no sabe a qué atenerse”. “Sus allegados no descartan que se presente como ‘imputado colaborador’ -es decir, como ‘arrepentido’-, pero tampoco que cierre filas con la Casa Rosada”, completa.

La justicia cree que las coimas de la Andis no son un caso aislado sino “el modus operandi” de la corrupción de Milei

La adopción de una estrategia u otra dependería de los movimientos de la Casa Rosada, que ya dejó una muestra en la agresiva opinión de Milei, y lo que instruyan el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

Como informó LPO, los libertarios están en pánico porque en los audios que se filtraron la semana pasada Spagnuolo dejaba una advertencia de que no quiere ser arrastrado por la corrupción. “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina. Le dije: ‘no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mi este fardo'”, se escucha en uno de los fragmentos divulgados.

El gobierno había analizado la chance de forzar la renuncia de un diputado de la lista de 2023 para que Spagnuolo asumiera una banca y tuviera fueros. Como Spagnuolo declinó esas maniobras, Milei optó por elegirlo como el enemigo y ahora se arriesga a que el amigo con el que escuchaba ópera en Olivos se presente en la Justicia como arrepentido.

La declaración del primer mandatario contra Spagnuolo es un indicio más del desconcierto que atraviesa el gobierno: no bien se conocieron los audios, lo echaron pero, después, buscaron coordinar la estrategia judicial con él y ahora vuelven a atacarlo.