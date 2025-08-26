Insultos a Milei y Espert en una Junín militarizada

En medio de la crisis por las coimas, el Presidente intentó retomar la campaña en la provincia. Hubo corridas, trompadas y máxima tensión.

Javier Milei encabezó un acto en Junín en medio de la crisis que atraviesa el gobierno por el escándalo de las coimas. Hubo una fuerte manifestación en rechazo al Presidente y José Luis Espert, que se acercó para insultar a un grupo que repudiaba el acto.

Las inmediaciones del teatro San Carlos fueron un caos. En una ciudad militarizada los manifestantes que repudiaron a Milei se ubicaron a 50 metros del teatro. Un vallado y un cordón policial separaba a grupos de simpatizantes libertarios y organizaciones sociales, gremiales y políticas.

El momento de mayor tensión fue con la llegada de Espert al teatro, acompañado por referentes de La Libertad Avanza. El candidato libertario provocó al grupo que repudiaba a Milei gritando “viva la libertad”. Cuando llegó al cordón policial recibió algunos proyectiles y sus asesores tuvieron que retirarlo.

Más tarde hubo corridas, empujones y trompadas. Ocurrió cuando un grupo de libertarios que buscaba llegar al teatro San Carlos por donde se ubicaba la protesta. Sebastián Pareja y luego Karina y hasta el propio Presidente denunciaron lo que consideraron un “ataque” a los militantes.

Milei: “están molestos porque les estamos afanando los choreos”

En su discurso, Milei aseguró que el peronismo hará fraude en la elección de septiembre. “Van a usar un método que permite el fraude”, dijo en relación al tradicional sistema con boleta partidaria. “Van a usar voto cadena, la urna embarazada. Van a comprar punteros”, dijo.

Además, se refirió a lo que considera maniobras deliberadas por parte de sus adversarios para generar inestabilidad. “Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó, sin eufemismos. Y agregó: “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”.

También dejó pistas de algunas derrotas en septiembre. “De acá a octubre haremos una mejor elección. Se va a votar la gestión del mejor gobierno de la historia. Octubre será mucho mejor que septiembre”, planteó.

Sobre el final, Milei pareció cometer un fallido. “(En el peronismo) están molestos porque les estamos afanando los choreos”, dijo. En las redes de inmediato se viralizó el video.