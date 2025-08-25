Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Corrupción El escándalo de las coimas ahora llega a Lugones por una contratación del Posadas

Published

El ministro de Salud es apuntado por un sector del gobierno como responsable de los contratos con la Suizo Argentina.

El escándalo de las coimas que sacude al gobierno ahora golpea a Mario Lugones, que le adjudicó una licitación opaca por 15 mil millones de pesos a la droguería Suizo Argentina.

La empresa de la familia Kovalivker está mencionada como la firma que ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que en parte va directo a Karina Milei y los riojanos Lule y Martín Menem.

 

Una investigación de El Destape reveló que el Hospital Posadas, que depende del ministerio de Salud que encabeza Lugones, le adjudicó esa suma millonaria a la Suizo mediante una licitación diseñada con condiciones sospechosas.

Se exigía que una sola empresa suministrara casi mil insumos hospitalarios, lo que excluía a laboratorios y favorecía a intermediarias como Suizo Argentina, que además resultó ganadora sólo en el tercer intento, luego de que las dos primeras licitaciones fueran anuladas bajo argumentos cuestionables.

Petri firmó contratos millonarios con el laboratorio de las coimas

 

 

 

El procedimiento también incluyó un formato de “compra abierta” con un monto global, sin desglosar qué productos fueron entregados en cada uno de los 18 pedidos realizados por más de 3700 millones de pesos.

Lugones, que ya venía atravesado por la crisis del fentanilo contaminado que causó un centenar de muertes, tiene bajo su órbita a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que fue el epicentro de las coimas que reveló su ahora ex titular, Diego Spagnuolo.

La Nación reveló que su viceministra, Cecilia Loccisano, es el vínculo con la Suizo, que cobró millones por medio del programa Incluir Salud, un esquema para dar prestaciones y medicamentos a quienes no tienen obra social.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Afiliados truchos a LLA Chaco: aseguran que Juan Cruz Godoy, candidato a senador libertario, fue parte de la maniobra

En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal por presuntas afiliaciones apócrifas al partido libertario en el Chaco, aparece el...

3 días ago

NOTICIAS

CHACO Conmoción en Concepción del Bermejo por aparición de un monstruo que sería un lobizón o un chupacabras

CONMOCIÓN EN BERMEJO POR APARICIÓN DE UN MONSTRUO QUE SERÍA UN LOBIZÓN O UN CHUPACABRAS. Ocurrió en el barrio Perón de la localidad de...

3 días ago

CORRUPCION

La corrupción de Milei

El gobierno libertario se hundió en el único pozo que debía sortear: la endémica corrupción de la política argentina. Los audios de Diego Spagnuolo estallaron con...

3 días ago

NOTICIAS

𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗣𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗲𝗹 𝗮𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲

Más de 200 personas se manifestaron ayer en la localidad de Pampa del Indio, a la vera de la Ruta 3, a la altura...

3 días ago