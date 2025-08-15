Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Detuvieron a un sospechoso por el brutal asesinato de una mujer delante de su hijo de 15 años en La Matanza

Published

La Policía bonaerense identificó a dos menores de edad implicados en el ataque. Rita Suárez, de 47 años, fue baleada cuando estaba en su auto.

La policía bonaerense detuvo a uno de los sospechosos por el brutal asesinato de Rita Suárez delante de su hijo de 15 años, en medio de un intento de asalto en Villa Luzuriaga, La Matanza. Además, identificó a los otros dos implicados -menores de edad- en el crimen gracias a un relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales.

Los hombres, dos menores y uno mayor, se escondieron en un supermercado, a seis cuadras del robo, y simularon ser clientes. Uno compró una botella de agua mineral, que pagó a través de una billetera virtual. La operación permitió conocer la pista de su domicilio, donde se hizo un allanamiento con resultado negativo.

Después del salir del negocio, los ladrones se acercaron a una agencia de remis, tomaron un auto y pidieron que los llevaran hasta una casa en Rafael Castillo. El traslado también fue abonado con billetera virtual y así los investigadores pudieron dar con el domicilio del titular de la cuenta.

Una cámara de seguridad instalada en la zona registró el momento en el que los delincuentes se dieron a la fuga.

Dos de los delincuentes fueron detenidos y uno continúa prófugo. (Video: captura El Trece)

El ladrón, mayor de edad, fue identificado y detenido luego de que se pudiera demostrar que llevaba la misma ropa que en el momento del crimen.

El mayor detenido fue trasladado a una sede judicial donde se espera que en las próximas horas se continúe la investigación.

Cómo fue el asesinato de Rita Suárez

El dramático episodio ocurrió a plena luz del día, minutos después de las 18. Según el relato de su propio hijo, los delincuentes se acercaron y sin mediar palabra intentaron subir al Renault Sandero Stepway.

Tres ladrones, que circulaban a pie, intentaron robarle el auto. La mujer quedó inmovilizada por la situación y como no bajó del auto al instante, uno de ellos sacó un arma y le disparó. La bala atravesó el vidrio y le pegó en el hombro.

La víctima estaba arriba de su auto estacionado junto a su hijo, esperando que su otra hija saliera de una clase particular cuando fue sorprendida por los ladrones.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Opinión

CRISIS TOTAL ZDERO RECONOCE QUE NO HAY PLATA NI PARA COMPRAR AGUA

El gobernador Leandro Zdero confirmó el pago de una cuota de casi 40 millones de dólares por una deuda emitida en 2016. Lo que...

2 días ago

CORRUPCION

Show mediatico de funcionarios de Zdero que son investigados por robo

El circo mediático se ha instalado en el debate público, una vez más, con acusaciones cruzadas y señalamientos al pasado, mientras problemas apremiantes en...

4 días ago

POLICIALES

TRAGEDIA! Un joven muerto y una mujer perdió la pierna tras siniestro vial entre motocicletas en Corrientes

Un choque entre dos motocicletas sobre Ruta Nacional 12, a la altura de la ERAGIA, dejó como consecuencias el fallecimiento de un joven que...

4 días ago

Politica

La FIA determinó que la diputada Chiacchio Cavana no incurrió en conflicto de intereses en su paso por Desarrollo Social

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco resolvió archivar la denuncia presentada por diputados provinciales de la UCR y el PRO contra la exministra...

5 días ago