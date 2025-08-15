Detuvieron a un sospechoso por el brutal asesinato de una mujer delante de su hijo de 15 años en La Matanza

La policía bonaerense detuvo a uno de los sospechosos por el brutal asesinato de Rita Suárez delante de su hijo de 15 años, en medio de un intento de asalto en Villa Luzuriaga, La Matanza. Además, identificó a los otros dos implicados -menores de edad- en el crimen gracias a un relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales.

Los hombres, dos menores y uno mayor, se escondieron en un supermercado, a seis cuadras del robo, y simularon ser clientes. Uno compró una botella de agua mineral, que pagó a través de una billetera virtual. La operación permitió conocer la pista de su domicilio, donde se hizo un allanamiento con resultado negativo.

Después del salir del negocio, los ladrones se acercaron a una agencia de remis, tomaron un auto y pidieron que los llevaran hasta una casa en Rafael Castillo. El traslado también fue abonado con billetera virtual y así los investigadores pudieron dar con el domicilio del titular de la cuenta.

Una cámara de seguridad instalada en la zona registró el momento en el que los delincuentes se dieron a la fuga.

Dos de los delincuentes fueron detenidos y uno continúa prófugo. (Video: captura El Trece)

El ladrón, mayor de edad, fue identificado y detenido luego de que se pudiera demostrar que llevaba la misma ropa que en el momento del crimen.

El mayor detenido fue trasladado a una sede judicial donde se espera que en las próximas horas se continúe la investigación.

Cómo fue el asesinato de Rita Suárez

El dramático episodio ocurrió a plena luz del día, minutos después de las 18. Según el relato de su propio hijo, los delincuentes se acercaron y sin mediar palabra intentaron subir al Renault Sandero Stepway.

Tres ladrones, que circulaban a pie, intentaron robarle el auto. La mujer quedó inmovilizada por la situación y como no bajó del auto al instante, uno de ellos sacó un arma y le disparó. La bala atravesó el vidrio y le pegó en el hombro.

La víctima estaba arriba de su auto estacionado junto a su hijo, esperando que su otra hija saliera de una clase particular cuando fue sorprendida por los ladrones.