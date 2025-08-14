Connect with us

Milagro en la ruta 89: brutal choque entre una camioneta y un camión deja como saldo un herido leve

El jueves, a las 4:30 de la madrugada, un incidente vial tuvo lugar en el kilómetro 213 de la Ruta Nacional N° 89, en proximidades de la localidad de Corzuela. El suceso involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un camión Iveco, resultando en daños materiales y lesiones para uno de los conductores.

Según los informes preliminares, la colisión se produjo entre los dos vehículos mencionados. La camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre de 64 años, impactó con el camión Iveco, cuyo chofer fue identificado como un individuo de 65 años. A raíz del impacto, el conductor de la camioneta sufrió lesiones consideradas leves, lo que requirió su traslado inmediato a un centro asistencial para recibir la atención médica necesaria. Afortunadamente, el chofer del camión resultó ileso, sin presentar heridas de ningún tipo.

Tras el reporte del accidente, personal policial y de tránsito se constituyeron en el lugar del hecho. Su labor se centró en asegurar la zona, realizar las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro y garantizar la fluidez del tránsito en la Ruta Nacional N° 89. A pesar de la magnitud del choque, las autoridades lograron mantener el tránsito vehicular sin interrupciones significativas, evitando así mayores complicaciones para los usuarios de la vía.

Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía de turno, organismo encargado de llevar adelante la investigación judicial del caso. La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si existió alguna infracción a las normas de tránsito por parte de alguno de los conductores involucrados.

Si bien las causas exactas del accidente aún están siendo investigadas, es importante destacar la relevancia de respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable, especialmente durante las horas de la madrugada, cuando la visibilidad puede ser reducida y el cansancio puede afectar la capacidad de reacción de los conductores. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la seguridad vial y la necesidad de tomar precauciones al volante para evitar este tipo de sucesos.

 

