Dos lesionados en accidente de tránsito sobre avenida Italia

Alrededor de las 8.45, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre avenida Italia al 2050, en Resistencia.

El hecho involucró una moto de 110 cilindradas, en la que circulaban dos hombres de 31 y 37 años, y una camioneta Toyota Hilux conducida por un ciudadano de 57 años.

Ambos ocupantes de la motocicleta fueron asistidos en el lugar y trasladados por una ambulancia hacia el hospital local para atención médica. En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.