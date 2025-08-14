Connect with us

POLICIALES

Colonia Benítez: un automóvil se incendió por un desperfecto eléctrico

Este jueves por la madrugada, alrededor de las 2:40, personal policial intervino ante un pedido de auxilio por el incendio de un vehículo en un camino rural de Colonia Benítez.

El hecho involucró a un automóvil Renault 12, conducido por un hombre de 42 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 38 y su hijo de ocho meses. El conductor notó un cortocircuito en los cables del vehículo, por lo que descendió y puso a resguardo a su familia.

Tras recibir el llamado al servicio de emergencias 911, efectivos de la comisaría local y de la División Bomberos acudieron al lugar rápidamente, logrando controlar la situación y extinguir las llamas. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

 

