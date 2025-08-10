¿INFIDELIDAD? Asesinaron en Corrientes a un hombre que estaba con una mujer en un auto

Se investigan las causas y circunstancias en que un hombre perdiera la vida tras recibir un disparo de arma de fuego. Por el hecho existe un hombre detenido.

Efectivos policiales dependientes de la comisaría de distrito Santa Lucia, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación dieron inicio a tareas investigativas, en relación a un hecho registrado en la zona de playa de la localidad correntina de Santa Lucía, donde un hombre habría perdido la vida tras resultar lesionado con un disparo de arma de fuego y por el cual existe un hombre a disposición de la justicia.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 20:00 horas, momentos en que un hombre se encontraba en el interior de un automóvil, junto a una mujer y en un momento dado, por causas que desconocen habría recibido un impacto de arma de fuego,

aparentemente por parte de otro hombre mayor de edad, lo que produjo su deceso en el lugar.

Por el hecho, se encuentra detenido y a disposición de la justicia el presunto autor–mayor de 37 años de edad- quien fue alojado en la citada comisaria, donde se continua con las diligencias del caso.