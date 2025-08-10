En aparente estado de ebriedad colisionó una jirafa de alumbrado publico y volco

El hombre de 28 años, manifestó que el rodado pertenecía a la empresa en la que se desempeñaba.

Sucedió a eso de las 6.30 en avenida Castelli y calle 27.

El ruido fuerte, despertó a los vecinos de la zona, quienes al salir a ver que ocurrían, se encontraron con una camioneta Toyota Hilux, color blanco volcado en la vereda cerca de las viviendas.

Tras asistir al conductor, llamaron al Servicio de Emergencias 911, quienes enviaron una ambulancia y un patrullero de la Comisaría Quinta Metropolitana, como asimismo se pidió la colaboración de empleados de la empresa Secheep para que corten el suministro eléctrico de la zona, ya que el rodado había impactado contra una jirafa de alumbrado ubicada en el cantero central de la avenida.

Al lugar, arribaron efectivos de la División Criminalística Metropolitana, quienes realizaron las pericias.

Cabe mencionar, que tras ser asistido por personal médico, el facultativo a cargo, informo que el paciente presentaba aliento etílico, con el fin de que se le realice la prueba de alcoholemia, de la cual se esperan los resultados.-