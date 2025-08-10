Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

En aparente estado de ebriedad colisionó una jirafa de alumbrado publico y volco

Published

El hombre de 28 años, manifestó que el rodado pertenecía a la empresa en la que se desempeñaba.
Sucedió a eso de las 6.30 en avenida Castelli y calle 27.

El ruido fuerte, despertó a los vecinos de la zona, quienes al salir a ver que ocurrían, se encontraron con una camioneta Toyota Hilux, color blanco volcado en la vereda cerca de las viviendas.

Tras asistir al conductor, llamaron al Servicio de Emergencias 911, quienes enviaron una ambulancia y un patrullero de la Comisaría Quinta Metropolitana, como asimismo se pidió la colaboración de empleados de la empresa Secheep para que corten el suministro eléctrico de la zona, ya que el rodado había impactado contra una jirafa de alumbrado ubicada en el cantero central de la avenida.

Al lugar, arribaron efectivos de la División Criminalística Metropolitana, quienes realizaron las pericias.

Cabe mencionar, que tras ser asistido por personal médico, el facultativo a cargo, informo que el paciente presentaba aliento etílico, con el fin de que se le realice la prueba de alcoholemia, de la cual se esperan los resultados.-

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Crisis Municipal en Resistencia: desesperacion de trabajadores para solicitar préstamos o adelantos

En un contexto de creciente crisis económica y falta de respuestas por parte del Intendente de Resistencia, Roy Nikisch, trabajadores municipales denuncian estar atrapados...

2 días ago

Politica

Docente que militó por Leandro Zdero dijo sin vueltas “estoy totalmente decepcionada”

Rocío Morel era militante de Leandro Zdero y fue recientemente desafectada por un comentario suyo en redes sociales La docente de Colonias Unidas debe...

3 días ago

Politica

Se conformó Fuerza Patria Chaco para hacer frente a las políticas de ajuste de Milei y Zdero

Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando...

3 días ago

NOTICIAS

La inseguridad no cede en Resistencia: asaltaron y golpearon brutalmente a la doctora Alicia Michelini

La reconocida médica neumonóloga y exdirectora del Hospital Pediátrico fue víctima de un violento robo este lunes en plena vía pública. El hecho pone...

4 días ago