Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Conmoción en Neuquén: un nene de dos años murió atragantado luego de comer un caramelo

Published

La víctima fue trasladada al hospital local, pero con la gravedad del cuadro fue derivado a diferentes sanatorios en un intento de revertir la obstrucción en la vía respiratoria. Sin embargo, llegó al último centro sin vida.

Un trágico hecho ocurrió este fin de semana en la localidad neuquina de Loncopué: un nene de dos años murió luego de atragantarse al comer una golosina.

Todo sucedió a última hora del viernes. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre el incidente y descartaron la intervención inicial de organismos policiales o judiciales.

El episodio comenzó con la ingesta accidental de un caramelo por parte del nene -identificado como Thiago Ismael Jara-, que se alojó en la vía respiratoria e impidió su normal respiración.

Ante esa situación, el nene necesitaba atención médica urgente pero su cuadro se complicó muy rápido, lo que derivó en una serie de traslados para buscar una asistencia más especializada.

Tras la primera asistencia en el hospital local de Loncopué, los médicos resolvieron trasladarlo al Hospital de Zapala debido a la complejidad del cuadro. Sin embargo, durante el viaje y ante el agravamiento del estado de salud, el equipo médico interviniente determinó que era necesario ingresar al niño en el Hospital de Las Lajas para brindarle atención crítica.

En los desesperados traslados participaron distintos equipos de enfermeros, médicos de guardia y un pediatra-neonatólogo para intentar revertir el cuadro que presentaba el menor. Incluso, dada la complejidad del caso y la urgencia en los traslados, efectivos de la Comisaría 26 de Loncopué se sumaron al operativo sanitario para garantizar la seguridad durante el trayecto y facilitar la circulación de la ambulancia, habilitando el paso y evitando inconvenientes vinculados al tránsito.

El sentido mensaje de la intendencia de Loncopué tras la muerte de Thiago. (Foto: Facebook)
El sentido mensaje de la intendencia de Loncopué tras la muerte de Thiago. (Foto: Facebook)

Finalmente, cuando Thiago llegó al Hospital de Zapalase constató el fallecimiento como consecuencia de una asfixia por cuerpo extraño.

Tras conocerse el fatal desenlace, el intendente Daniel Soto publicó un sentido mensaje en redes sociales: “Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de ‘Thiaguito’ brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso”.

Por su parte, los pastores de la Iglesia Biblia Abierta comunicaron que en señal de duelo y respeto a la familia de Thiago decidieron suspender todas las actividades previstas en la congregación; al igual que el municipio, que canceló la agenda cultural y deportiva del fin de semana tras la tragedia.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Crisis Municipal en Resistencia: desesperacion de trabajadores para solicitar préstamos o adelantos

En un contexto de creciente crisis económica y falta de respuestas por parte del Intendente de Resistencia, Roy Nikisch, trabajadores municipales denuncian estar atrapados...

2 días ago

Politica

Docente que militó por Leandro Zdero dijo sin vueltas “estoy totalmente decepcionada”

Rocío Morel era militante de Leandro Zdero y fue recientemente desafectada por un comentario suyo en redes sociales La docente de Colonias Unidas debe...

3 días ago

Politica

Se conformó Fuerza Patria Chaco para hacer frente a las políticas de ajuste de Milei y Zdero

Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando...

3 días ago

NOTICIAS

La inseguridad no cede en Resistencia: asaltaron y golpearon brutalmente a la doctora Alicia Michelini

La reconocida médica neumonóloga y exdirectora del Hospital Pediátrico fue víctima de un violento robo este lunes en plena vía pública. El hecho pone...

4 días ago