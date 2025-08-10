Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Barcaza embistió canoa en el Paraná: buscan a un pescador desaparecido en Puerto Vilelas

Published

Un hombre fue rescatado en la zona de pesca “El Tacuaral” tras caer al agua junto a un compañero, cuando su embarcación fue embestida por una barcaza. El otro ocupante continúa desaparecido.

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 3, personal policial de Puerto Vilelas intervino en la zona de pesca “El Tacuaral” tras recibir una alerta del 911. Según informó un sargento de la Policía de Corrientes, el aviso llegó por medio de Fabián Barnes, quien posee una “ranchada” en el lugar y relató que habían auxiliado a un hombre que nadaba en el río Paraná.

El rescatado, identificado como Alfredo Luis Miguel Romero, contó que se encontraba pescando en una canoa junto a otro hombre conocido como “El Viejo” cuando fueron embestidos por una barcaza de gran porte, agrega el parte policial. Ambos cayeron al agua y, en medio de la confusión, Romero perdió de vista a su compañero, se informó desde la Policía del Chaco.

Un móvil policial se trasladó al lugar para iniciar las diligencias de búsqueda y rescate. Las autoridades continuaban trabajando en la zona para dar con el pescador desaparecido.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Crisis Municipal en Resistencia: desesperacion de trabajadores para solicitar préstamos o adelantos

En un contexto de creciente crisis económica y falta de respuestas por parte del Intendente de Resistencia, Roy Nikisch, trabajadores municipales denuncian estar atrapados...

2 días ago

Politica

Docente que militó por Leandro Zdero dijo sin vueltas “estoy totalmente decepcionada”

Rocío Morel era militante de Leandro Zdero y fue recientemente desafectada por un comentario suyo en redes sociales La docente de Colonias Unidas debe...

3 días ago

Politica

Se conformó Fuerza Patria Chaco para hacer frente a las políticas de ajuste de Milei y Zdero

Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando...

3 días ago

NOTICIAS

La inseguridad no cede en Resistencia: asaltaron y golpearon brutalmente a la doctora Alicia Michelini

La reconocida médica neumonóloga y exdirectora del Hospital Pediátrico fue víctima de un violento robo este lunes en plena vía pública. El hecho pone...

4 días ago