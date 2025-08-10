Barcaza embistió canoa en el Paraná: buscan a un pescador desaparecido en Puerto Vilelas

Un hombre fue rescatado en la zona de pesca “El Tacuaral” tras caer al agua junto a un compañero, cuando su embarcación fue embestida por una barcaza. El otro ocupante continúa desaparecido.

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 3, personal policial de Puerto Vilelas intervino en la zona de pesca “El Tacuaral” tras recibir una alerta del 911. Según informó un sargento de la Policía de Corrientes, el aviso llegó por medio de Fabián Barnes, quien posee una “ranchada” en el lugar y relató que habían auxiliado a un hombre que nadaba en el río Paraná.

El rescatado, identificado como Alfredo Luis Miguel Romero, contó que se encontraba pescando en una canoa junto a otro hombre conocido como “El Viejo” cuando fueron embestidos por una barcaza de gran porte, agrega el parte policial. Ambos cayeron al agua y, en medio de la confusión, Romero perdió de vista a su compañero, se informó desde la Policía del Chaco.

Un móvil policial se trasladó al lugar para iniciar las diligencias de búsqueda y rescate. Las autoridades continuaban trabajando en la zona para dar con el pescador desaparecido.