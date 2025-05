La tajante frase de Domínguez sobre su futuro en Estudiantes en medio de rumores que lo vinculan a Boca

En medio de los rumores que vinculaban a Eduardo Domínguez como posible reemplazante de Fernando Gago en Boca Juniors, Estudiantes de La Plata perdió categóricamente 4-0 con Argentinos Juniors pero igualmente se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura, donde posiblemente se enfrente a Rosario Central o Independiente. El DT del Pincha fue tajante cuando le hablaron de su continuidad en el Pincha.

“Como que ahora se empezó a instalar esa situación, pero porque lo instalan ustedes, no la gente. La gente los escucha. Primero les quiero pedir disculpas a los hinchas. No nos gusta vernos así, no nos gusta representarlos así. Sentimos que no fuimos nosotros. Se clasificó, me vas a decir que por los resultados de los otros, pero no, es por los puntos que hicimos. Es normal que en esta vorágine que se vive generalmente en el fútbol hay que colgar al entrenador. Me quieren ver colgado en la plaza. Generalmente los periodistas, no los hinchas”, comenzó Eduardo.

Domínguez también dejó en claro que piensa seguir como comandante del León: “Los entrenadores nos quejamos de que nos echan cuando nos va mal y de que no sostienen un proyecto. Pero, cuando te va bien, muchos se van. Yo elijo quedarme. Elijo sostener un proyecto individual en beneficio del club que me está contratando y que está eligiendo a mi persona”.

Y amplió: “Te dicen ‘ofertas no te van a faltar, vos olvidate, sabés qué…’. Es tan difícil agarrar grandes clubes, saltar o pisar otro escalón y posicionarte. Todos de afuera te lo dan como un hecho. Me preguntan constantemente y ahora, si no se da el resultado… ¿dónde están cuando piden a gritos que cambian y cambian y cambian los proyectos? Yo lo elijo, con mi persona. Estoy agradecido a la gente de Estudiantes, al hincha de Estudiantes, a los directivos. A Marcos (Angeleri) sobre todo. Hoy nos lidera Sebastián (Verón) y elijo en la bandera de él. Lo elijo”.

Respecto a las críticas, mencionó: “Cuando ganábamos, seguramente tampoco era del gusto de algunos hinchas. Cuando perdemos, se acrecenta ese fastidio y enojo. Algunos no entenderán y muchos, muchísimos apoyan y cren en un proceso. Creo en ese proceso. Si me quieren ver colgado en la plaza donde ya festejamos varias veces, tema de ustedes, no mío. Obviamente te hacen pensar este tipo de actuaciones, pero en ningún momento se me cruza por la cabeza. Nos clasificamos y estamos vivos. Vamos a buscar y luchar por el torneo. Ojalá se nos vuelvan a cruzar los caminos para mostrar realmente quiénes somos”.

A la hora de argumentar lo que se dio en el estadio Diego Armando Maradona con el 4-0 demoledor, declaró: “Hubo una sensación difícil de explicar. De que no se puede dividir la Copa con el torneo, que a veces la Copa desvía. Jugamos la Libertadores, estamos bien, tenemos que ir a buscar un resultado que nos sacaron en nuestra casa. Había mucho de eso en la cabeza de los jugadores, se vio internamente eso. Ni los periodistas ni los hinchas, lo sentimos internamente”.

Por último, expresó: “Hoy cuidamos contra un gran equipo. Nico (Diez) está mostrando empezar a ser un gran entrenador, con una idea sólida, nos golpearon fuerte. Pero hablamos muchas veces de levantarse. Nos vamos a levantar, nos vamos a equivocar, vamos a volver a ser y vamos a pelear. No lo podemos permitir, no somos quienes fuimos hoy. Hay atrás un proceso de más de dos años, por eso estas preguntas que me hacen, no van. O van, pero para ustedes. Yo estoy tranquilo”.