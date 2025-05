Guardiola puso en duda su futuro como DT cuando deje el Manchester City y advirtió: “Voy a parar seguro”

Después de consagrarse campeón de cuatro Premier League de forma consecutiva, en la que se sumaron otros trofeos como el de la UEFA Champions League y copas locales, Manchester City está consumando su peor temporada a nivel resultados en más de un lustro. En medio de esta situación, Pep Guardiola renovó su contrato y aseguró su continuidad en el banco de suplentes hasta los próximos dos años. Sin embargo, el entrenador español dejó entrever en reiteradas ocasiones que no sabe cómo seguirá su futuro como director técnico y en su última entrevista reveló que va a parar tras su paso por Inglaterra.

En diálogo con ESPN, el estratega catalán fue consultado sobre cómo quiere ser recordado por parte de los aficionados del fútbol. “Ni idea. Que me recuerden como quieran y como les dé la gana. Sí que después de mi etapa en Manchester City, cuando acabe, voy a parar. Eso seguro. ¿Retirarme? No lo sé. Pero voy a parar seguro. Cómo me recuerden no lo sé”, detalló Guardiola, dejando en el aire sobre cuáles serán sus siguientes pasos como DT.

“Al final, los entrenadores queremos ganar para poder tener trabajo el día siguiente, pero ojalá que se lo hayan pasado bien todos los fans del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. Espero que hayan disfrutado viendo nuestros equipos jugar”, explicó. Siguiendo con su análisis, agregó: “Creo que uno en la vida no se la tiene que pasar pensando si será recordado o no. Cuando mueres te lloran tu familia durante tres días y, chau, ya estás olvidado. Lo importante es que cuando uno está, que se lo pase bien. En una trayectoria como entrenador hay momentos muy malos, pero también otros muy buenos. Hay que intentar que los buenos estén más tiempo”.

Una de las cosas que llamó la atención de estas palabras es que en noviembre de 2024 extendió su vínculo con la institución de Manchester hasta la temporada 2025/26, con la opción de activar una cláusula que lo prolongue por un año más. Vale recordar que su llegada al club se dio en 2016. Esto sucedió en medio del curso en el que el City tuvo una pésima racha de partidos en los que estuvo más de 10 presentaciones sin conocer la victoria, sumado a que quedó afuera de la Champions en los Playoffs y que no estuvo en la lucha por la Premier League.

“Ha sido un año de mucho aprendizaje. No ha habido solo una razón para haber vivido este año tan difícil. Hay muchas pequeñas razones, sobre todo de toma de decisiones de mi parte que no fueron buenas. Ha sido un año de mucho aprendizaje para mi futuro”, explicó Guardiola, realizando una fuerte autocrítica sobre su labor en el curso.

“La gente dice que se aprende más en las derrotas que en las victorias, pero yo tampoco lo pienso. De las victorias también se aprende mucho. Sabía que tarde o temprano habría un año en el que nos caeríamos. No esperábamos estar tan lejos, pero nunca se puede ganar siempre. En el deporte lo que hemos hecho fue excepcional, durante 9-10 años”, aseveró.

Vale destacar que, a falta de cuatro jornadas por disputarse, el Manchester City está sumergido en una fuerte pelea por las últimas tres plazas que otorguen la clasificación a la próxima Champions League vía Premier. Los Citizens se ubican cuartos con 61 unidades, por detrás del Newcastle con 62. A esta pelea se suman Chelsea y Nottingham Forest con 60 puntos, mientras que el Aston Villa marcha séptimo con 57.

Por otro lado, Guardiola habló sobre quienes fueron las máximas influencias a lo largo de su trayectoria formativa como director técnico y destacó a Johan Cruyff con la holandesa. “Muchas escuelas. Si es verdad que la holandesa es la que instaló en el Barcelona, y es la que ha tenido más influencia en mí. No hay dudas, por tiempo y por creencia”, comentó. No obstante, realizó una exhaustiva observación en la que destacó a todos los países en los que dirigió.

“Hay muchas otras, he estado en Alemania y he agarrado muchísimas cosas de ese fútbol: la contrapresión, atacar más rápido y muchísimas cosas más. Pero, indudablemente, la escuela del Barcelona, donde nací futbolísticamente y que Johan Cruyff instaló, ha sido muy importante para mí. Es la que he intentado traer en Alemania e Inglaterra, pero agarrando mucho de estos países. No es solo esto, hay muchas influencias. De los jugadores que tú entrenas también, porque cuando viene un jugador brasileño, yo agarro su influencia. Cuando entreno futbolistas ingleses, lo mismo. Todo es un mix que al final uno como entrenador hace lo que siente”, explicó.

Por último, al ser consultado sobre si ya se puede considerar que existe una “escuela Guardiola”, el español lo negó: “No, no creo. Normalmente, se dice que si ganas hay una escuela y si pierdes nadie quiere copiar esa escuela. Nosotros hemos ganado tanto que la gente puede decir eso, pero no me identifico porque no tengo un patrón para crearlo“.