El cantante se presentó en el Parque de la Ciudad durante la primera edición del festival, repasó sus canciones más conocidas ante un público que acompañó con canto y baile y dialogó con Teleshow tras el show

En una jornada que reunió shows, cultura y baile, con presentaciones de Abel Pintos y Cazzu, Nahuel Pennisi se posicionó entre los artistas con mayor respuesta del público en República Folklore. Su actuación en el Parque de la Ciudad convocó a fanáticos frente a la valla del escenario principal, que acompañaron sus canciones con aplausos, canto y rondas de baile.

En diálogo con Teleshow, Nahuel Pennisi explicó que había llegado con expectativas por el encuentro, aunque el formato del espectáculo le generaba una atención particular. “Vine con muchas expectativas, pero como era un show distinto que armamos para el festival, estaba bastante concentrado en eso”, señaló.

El músico relató que el movimiento de asistentes entre las presentaciones fue uno de los momentos que más lo impactó. “Cuando empecé a cantar, me acuerdo que la gente se estaba acomodando, que salían de un concierto, vinieron a otro. Eso realmente fue una experiencia tremenda”, afirmó.

Pennisi consideró que la convocatoria reflejó el vínculo de los asistentes con las propuestas musicales en vivo. “Es relindo que la gente vaya a donde está la música, porque la música genera una vida distinta, una manera diferente de vivir”, dijo durante la entrevista recogida por Teleshow.

El festival República Folklore contempla más de 12 horas diarias de recitales, danzas, gastronomía regional y artesanías (Dale Play) El festival República Folklore contempla más de 12 horas diarias de recitales, danzas, gastronomía regional y artesanías (Dale Play)

El artista también destacó el lugar de los intérpretes dentro de ese intercambio con el público. “Los artistas estamos agradecidos porque somos parte de eso”, expresó. Según contó, los gritos de quienes estaban frente al escenario incrementaron su entusiasmo durante el show: “Cuando escuchaba los gritos estaba más contento todavía”.

La actuación en República Folklore se sumó a una serie de hitos recientes en la carrera del cantante porteño, que previamente había cantado ante el papa León XIV. Tras su paso por el escenario principal, la programación continuó con otros artistas, entre ellos Los Alonsitos.

La primera jornada de República Folklore confirmó una programación que combina referentes históricos con artistas de generaciones más recientes de la música popular argentina. Tras las actuaciones de este sábado, el festival todavía cuenta con una segunda fecha y mantiene una propuesta que contempla más de 12 horas diarias de conciertos, danzas, gastronomía regional y artesanías.

Nahuel Pennisi sumó su concierto en el Parque de la Ciudad tras su presentación ante el papa León XIV (Dale Play) Nahuel Pennisi sumó su concierto en el Parque de la Ciudad tras su presentación ante el papa León XIV (Dale Play)

Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros forman parte de los nombres centrales del cartel. La grilla también incluye a Cazzu, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu y Facundo Toro junto a Los Nombradores del Alba.

La programación se completa con Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleros, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregú, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre otros. La presencia de intérpretes de distintas provincias y recorridos es uno de los ejes de la convocatoria.

Con sede en la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro busca incorporar una escala urbana al circuito de festivales folklóricos del país. Los grandes eventos del género suelen concentrarse en localidades del interior, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y el Festival Nacional de la Danza de Merlo.

Nahuel Pennisi convocó al público frente al escenario de República Folklore en el Parque de la Ciudad (Dale Play) Nahuel Pennisi convocó al público frente al escenario de República Folklore en el Parque de la Ciudad (Dale Play)

La Argentina cuenta con más de 500 festivales vinculados al folklore, dedicados a ritmos, bailes, comidas y expresiones regionales. República Folklore se suma a esa agenda con tres espacios de actuación en el Parque de la Ciudad: dos escenarios principales y otro instalado alrededor de la montaña rusa histórica del predio.

Frente a los escenarios centrales funciona La Pista de Baile, un sector de más de 1.000 metros cuadrados destinado a las danzas folklóricas y abierto a la participación del público. La propuesta acompaña los conciertos con actividades vinculadas a bailes tradicionales de distintas regiones.

El predio también cuenta con La Pulpeña, un espacio inspirado en los antiguos almacenes rurales. Allí se combinan opciones gastronómicas, guitarreadas y encuentros de conversación sobre el lugar del folklore en la cultura contemporánea, con la participación prevista de historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo.