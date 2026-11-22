Con un acabado translúcido, un delicado velo lechoso y mucho brillo, las uñas Lucent realzan la manicura natural sin cubrirla por completo. Te contamos en qué consiste esta tendencia y cómo conseguirla.

Frente a los diseños recargados y los colores intensos, aparece una manicura que parece casi invisible, pero consigue que las manos se vean inmediatamente más cuidadas. Se trata de las uñas Lucent, una tendencia minimalista basada en la luminosidad, la transparencia y el efecto de una uña naturalmente saludable.

El resultado se encuentra a mitad de camino entre una manicura nude, las milky nails y el brillo transparente. La diferencia está en que el esmalte no debe cubrir completamente la superficie: deja ver la uña natural bajo un velo de color muy suave y suma un acabado brillante similar al cristal.

Las uñas Lucent realzan la base natural con un velo rosa lechoso y un acabado brillante similar al cristal.

Qué son las uñas Lucent

La palabra lucent hace referencia a algo luminoso o translúcido, y eso describe exactamente el espíritu de esta manicura.

Las uñas se cubren con un tono apenas perceptible —rosa lechoso, marfil, beige o nude— que ayuda a emparejar su color sin ocultar por completo la base natural. El paso final es una capa de brillo intenso que refleja la luz y crea ese efecto pulido tan característico.

No se busca que parezcan pintadas con un color opaco. La idea es que se vean como una versión mejorada de las propias uñas: más parejas, brillantes y prolijas.

Minimalista y sofisticada, esta manicura casi invisible combina con cualquier look y estiliza visualmente las manos.

Por qué esta manicura se convirtió en tendencia

Las uñas Lucent acompañan el regreso de una belleza más simple, en la que el producto se utiliza para realzar en lugar de cubrir.

Es una manicura discreta que combina con cualquier look, no compite con anillos ni accesorios y funciona tanto para todos los días como para una ocasión especial. Además, al utilizar tonos cercanos al color natural de la uña, el crecimiento resulta menos evidente que con un esmalte intenso.

Su estética también está alineada con otras tendencias de 2026, como las milky nails, las soap nails y las manicuras translúcidas de acabado vidriado.

El secreto del efecto Lucent está en aplicar capas muy finas de esmalte translúcido y finalizar con un top coat de alto brillo.

La diferencia entre las uñas Lucent y las milky nails

Aunque son parecidas, no son exactamente iguales. Las milky nails suelen tener un acabado blanco o crema más presente, que puede cubrir parcialmente el tono natural.

En la manicura Lucent, en cambio, la transparencia tiene mayor protagonismo. El color funciona como un velo muy ligero y el brillo cristalino es el verdadero responsable del resultado final.

Una forma sencilla de diferenciarlas es pensar que las milky nails ponen el foco en el tono lechoso, mientras que las Lucent buscan principalmente captar y reflejar la luz.

Las formas cortas, ovaladas o squoval acompañan la naturalidad de una tendencia que busca perfeccionar las uñas sin ocultarlas.

Cómo conseguir una manicura Lucent

El esmalte es importante, pero el secreto está en la preparación. Como la cobertura es translúcida, la superficie natural continúa siendo visible y necesita estar bien cuidada.

Paso 1: preparar las cutículas

Aplicá un producto para ablandarlas y empujalas suavemente con un palito de naranjo. No es necesario retirarlas por completo: alcanza con despejar el contorno para que la uña se vea prolija y definida.

Paso 2: emparejar la superficie

Limá las uñas hasta conseguir una forma uniforme. Si tienen estrías marcadas, podés pulirlas muy suavemente o utilizar una base niveladora.

Evitá excederte con el pulido, ya que podría debilitarlas. La intención es alisar pequeñas irregularidades, no adelgazar la superficie.

Paso 3: aplicar una base

Usá una base transparente o niveladora para proteger la uña y crear una superficie uniforme. Este paso también ayuda a que el esmalte se distribuya mejor.

Paso 4: sumar el color translúcido

Elegí un esmalte rosa lechoso, marfil, beige claro o nude translúcido. Aplicá una capa muy fina y observá el resultado antes de sumar una segunda.

La uña natural debe continuar visible. Si el color se vuelve demasiado cubritivo, se pierde el efecto Lucent.

Paso 5: potenciar el brillo

Terminá con un top coat de alto brillo. Esta capa es fundamental para conseguir el efecto cristalino que define la tendencia.

Podés renovar el brillo unos días después aplicando otra capa fina de top coat.

Qué colores funcionan mejor

Los tonos más asociados con esta manicura son:

Rosa translúcido.

Blanco lechoso muy suave.

Marfil.

Beige claro.

Nude rosado.

Durazno apenas perceptible.

Para elegir el indicado, observá el subtono de tu piel. Los rosas y duraznos suelen aportar calidez, mientras que los blancos suaves y los nude neutros generan un efecto más limpio.

Qué forma de uñas favorece el efecto Lucent

Esta manicura puede llevarse en cualquier largo, aunque luce especialmente delicada sobre uñas cortas o medianas.

Las formas que mejor acompañan su estética natural son:

Ovaladas.

Redondeadas.

Almendradas suaves.

Squoval, con laterales rectos y bordes redondeados.

No hace falta que todas tengan un largo idéntico, pero sí conviene que mantengan una silueta pareja.

Los errores que pueden arruinar el resultado

Aplicar demasiado esmalte es uno de los errores más frecuentes. Dos capas gruesas pueden transformar una manicura translúcida en una cobertura opaca.

También conviene evitar una superficie despareja, cutículas resecas o bordes mal limados, porque el acabado casi transparente deja estos detalles a la vista.

La clave está en trabajar con poca cantidad de producto, aplicar capas finas y respetar el tiempo de secado. En las uñas Lucent, menos es realmente más.