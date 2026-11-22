Renovar el pelo después de los 40 no significa necesariamente apostar por un cambio radical. El long bob, el blunt cut, el butterfly cut, el bixie y el shag suave son cinco opciones modernas que aportan movimiento, frescura y personalidad, y que además permiten simplificar la rutina de peinado.

Después de los 40, muchas mujeres buscan renovar su imagen con un corte que aporte frescura, movimiento y un aire moderno, sin tener que pasar demasiado tiempo frente al espejo o en la peluquería. La buena noticia es que no hace falta elegir un cambio radical para conseguirlo: algunos estilos permiten actualizar la melena, suavizar las facciones y darle más dinamismo al pelo con un mantenimiento sencillo.

La clave está en encontrar un corte que respete la textura natural del cabello y se adapte al estilo de cada mujer. Las capas bien trabajadas, las medias melenas y los cortes cortos con movimiento son algunas de las alternativas que pueden transformar el look. Estos son cinco estilos para tener en cuenta si buscás un cambio después de los 40.

5 cortes de pelo modernos que rejuvenecen el look después de los 40

1. Long bob: una media melena versátil y sofisticada

El long bob, también conocido como lob, es uno de los cortes más versátiles para renovar la imagen sin resignar demasiado largo. Suele llegar hasta los hombros o la clavícula y aporta una silueta fresca y actual, que puede adaptarse tanto a un estilo elegante como a uno más relajado.

El long bob es un corte fácil de mantener e ideal para todas las edades.

Su movimiento ayuda a darle dinamismo al rostro y permite llevarlo liso, con ondas o respetando la textura natural del cabello. Además, tiene una ventaja práctica: se puede recoger en una colita o un rodete bajo. Para sumar ligereza, se puede elegir una versión con capas sutiles o puntas ligeramente desfiladas.

2. Blunt cut: líneas definidas y puntas con más cuerpo

El blunt cut se distingue por su línea de corte recta y pareja, sin capas demasiado marcadas. Es una alternativa interesante para quienes tienen el pelo fino o de densidad media, ya que ayuda a que las puntas se vean más compactas y con mayor densidad visual.

Blunt cut: el corte de pelo que te ayudará a ganar volumen y que le aporta movimiento

Puede llevarse a la altura de la mandíbula, los hombros o en una versión más larga. Su estética limpia y moderna aporta un aire sofisticado sin exigir un peinado elaborado. Para que el resultado sea favorecedor, conviene adaptar el largo y la estructura a la textura y el volumen natural del cabello.

3. Butterfly cut suave: capas largas que aportan movimiento

Para quienes prefieren conservar el pelo largo, el butterfly cut en una versión sutil es una buena opción. Combina capas largas con mechones que enmarcan el rostro y generan movimiento, sin quitar demasiado volumen de las puntas.

Corte butterfly suave

Este efecto de capas aporta ligereza y evita que la melena se vea demasiado uniforme o pesada. Para que sea fácil de mantener, lo ideal es evitar las capas muy cortas y los flequillos que necesitan peinado diario. Así, el cabello puede lucirse con una caída natural y un estilo relajado.

4. Bixie cut: un corte corto, fresco y con personalidad

El bixie combina características del pixie y del bob: tiene la frescura de un corte corto, pero conserva algo más de longitud y movimiento. Suele llevar capas suaves, mechones que enmarcan el rostro y un poco más de volumen en la parte superior.

Bixie cut

Es una alternativa para quienes quieren animarse a un cambio más notorio y buscan un estilo moderno que se pueda acomodar rápidamente. En muchos casos alcanza con trabajar el pelo con los dedos y utilizar una pequeña cantidad de producto de acabado. Como contrapartida, necesita retoques periódicos en la peluquería para conservar su forma.

5. Shag suave: un estilo descontracturado que suma movimiento

El shag suave es una versión más delicada del clásico corte shag. Se construye a partir de capas estratégicas que aportan movimiento y un efecto ligeramente despeinado, pero sin descargar demasiado las puntas.

Corte shag suave

Es especialmente interesante para cabellos ondulados o con textura natural, porque permite aprovechar el movimiento propio del pelo sin necesidad de alisarlo. Su aspecto descontracturado aporta frescura al look y resulta ideal para quienes prefieren un peinado menos estructurado. Para facilitar el mantenimiento, conviene elegir capas suaves y evitar un escalado demasiado pronunciado.

Cómo elegir un corte de pelo después de los 40

Más allá de las tendencias, el mejor corte es el que se adapta a las características de cada cabello y al estilo de vida de quien lo lleva. La textura, el volumen, la densidad y la forma en que crece el pelo son factores importantes para conseguir un resultado favorecedor.

También conviene diferenciar entre un corte fácil de peinar y uno que necesita pocas visitas a la peluquería. Los estilos cortos, como el bixie, pueden simplificar el arreglo cotidiano, pero requieren retoques para conservar su estructura. En cambio, una media melena o unas capas largas suelen permitir un crecimiento más gradual.

Después de los 40, no hay reglas estrictas ni largos que deban evitarse. Un buen corte puede aportar frescura, movimiento y personalidad a cualquier edad: lo importante es elegir una versión que acompañe las facciones, respete la textura natural del pelo y, sobre todo, haga sentir cómoda a quien lo lleva.