Karina Milei lanzó una cuenta oficial de su secretaría en las redes: “Lo que no siempre se ve”

El perfil institucional difundirá la agenda del organismo y mostró su primera actividad en Corrientes, enfocada en la prevención ante posibles inundaciones.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, puso en marcha una nueva cuenta institucional en la red social X. El perfil, identificado como “@SecGralNacion”, busca mostrar las actividades de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y acercar al público el trabajo que se realiza detrás de la agenda oficial.

“LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA LLEGA A LAS REDES SOCIALES”, anunció la flamante cuenta en su primera publicación. Allí explicó que el objetivo es compartir “la vida de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación” y mostrar “lo que no siempre se ve” del área que conduce la hermana del presidente Javier Milei.

El mensaje también hizo referencia a las tareas que acompañan la actividad presidencial. “Pero detrás de cada actividad oficial, cada encuentro y cada acontecimiento institucional, hay personas, historias y equipos que trabajan día a día para hacer posible el funcionamiento de la primera magistratura de nuestro país”, expresó.

La primera actividad que difundió la cuenta de Karina Milei

El segundo posteo estuvo dedicado a una actividad de Karina Milei en Corrientes. La funcionaria llegó a la provincia junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al diputado nacional Lisandro Almirón. Allí los recibió el gobernador Juan Pablo Valdés. Según se informó, las autoridades recorrieron el Comando Operativo de Emergencias (COE) para conocer el trabajo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ante el fenómeno climático de El Niño.

La actividad estuvo centrada en el monitoreo de la situación hídrica y la coordinación entre Nación y Provincia. El objetivo, de acuerdo con la publicación oficial, fue fortalecer las tareas de prevención y asistencia ante posibles inundaciones.

Con este nuevo perfil, la Secretaría General suma un canal institucional propio en X para difundir las actividades de Karina Milei y el trabajo de los equipos que integran el organismo. Al mismo tiempo, busca levantar el perfil de la hermana del mandatario nacional en la antesala a un año electoral, lo cual podría elevar su imagen, la del Gobierno y la de La Libertad Avanza.