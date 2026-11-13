Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Karina Milei lanzó una cuenta oficial de su secretaría en las redes: “Lo que no siempre se ve”

Published

El perfil institucional difundirá la agenda del organismo y mostró su primera actividad en Corrientes, enfocada en la prevención ante posibles inundaciones.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, puso en marcha una nueva cuenta institucional en la red social X. El perfil, identificado como “@SecGralNacion”, busca mostrar las actividades de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y acercar al público el trabajo que se realiza detrás de la agenda oficial.

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA LLEGA A LAS REDES SOCIALES”, anunció la flamante cuenta en su primera publicación. Allí explicó que el objetivo es compartir “la vida de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación” y mostrar “lo que no siempre se ve” del área que conduce la hermana del presidente Javier Milei.

El mensaje también hizo referencia a las tareas que acompañan la actividad presidencial. “Pero detrás de cada actividad oficial, cada encuentro y cada acontecimiento institucional, hay personas, historias y equipos que trabajan día a día para hacer posible el funcionamiento de la primera magistratura de nuestro país”, expresó.

La primera actividad que difundió la cuenta de Karina Milei

El segundo posteo estuvo dedicado a una actividad de Karina Milei en Corrientes. La funcionaria llegó a la provincia junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al diputado nacional Lisandro Almirón. Allí los recibió el gobernador Juan Pablo Valdés. Según se informó, las autoridades recorrieron el Comando Operativo de Emergencias (COE) para conocer el trabajo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ante el fenómeno climático de El Niño.

La actividad estuvo centrada en el monitoreo de la situación hídrica y la coordinación entre Nación y Provincia. El objetivo, de acuerdo con la publicación oficial, fue fortalecer las tareas de prevención y asistencia ante posibles inundaciones.

Con este nuevo perfil, la Secretaría General suma un canal institucional propio en X para difundir las actividades de Karina Milei y el trabajo de los equipos que integran el organismo. Al mismo tiempo, busca levantar el perfil de la hermana del mandatario nacional en la antesala a un año electoral, lo cual podría elevar su imagen, la del Gobierno y la de La Libertad Avanza.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Mundo

Tras el escándalo de Ueno Bank, el Gobierno de Paraguay completó el pago al 95% de los ahorristas y devolvió USD 330 millones

El presidente Pedro Alliana aseguró que el dinero restante será transferido antes del miércoles y anunció que la restitución de los recursos jubilatorios del...

3 días ago

Deportes

La particular protección que usó Dibu Martínez en la selección argentina: la comparación con un histórico arquero

El marplatense dejó atrás una fractura de mandíbula y trabajó a la par de sus compañeros bajo las órdenes de Lionel Scaloni de cara...

3 días ago

Mundo

Zelensky calificó de “constructivas” las negociaciones con Rusia y pidió a Trump endurecer la presión sobre Putin

El presidente ucraniano afirmó que la estrategia de acercamiento de Washington al Kremlin, que incluyó el alivio de sanciones petroleras, “no ha funcionado” El...

3 días ago

Mundo

La carta que llegó al papa León XIV desde Cuba: 939 violaciones religiosas, creyentes vigilados y una isla que pide no quedar fuera de la conversación

Organizaciones cubanas entregaron un documento en la Nunciatura Apostólica de La Habana con denuncias que abarcan citaciones, arrestos y presiones contra católicos, evangélicos y...

3 días ago