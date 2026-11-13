Los diputados de Zdero dejaron vacías sus bancas y volvió a caer una sesión de la Legislatura

El oficialismo no dio quórum y frustró una nueva sesión de la Legislatura chaqueña. El bloque justicialista había presentado seis proyectos sobre salarios docentes, tarifas, endeudamiento familiar, alimentación y salud. El discurso del Gobierno volvió a chocar con la realidad.

La Cámara de Diputados del Chaco volvió a quedarse sin sesionar este miércoles 11 de noviembre. La convocatoria, prevista para las 8, terminó poco después de las 9 por falta de quórum. Mientras los legisladores opositores permanecían en el recinto, las bancas del oficialismo de Leandro Zdero estaban vacías.

La vicepresidenta primera, Susana Maggio, levantó la sesión después de varios intentos por reunir a los 17 diputados necesarios. También hubo ausencias opositoras, pero el oficialismo, que reivindica permanentemente el trabajo y la gestión, brilló por su ausencia y no se sentó a debatir.

Seis proyectos que quedaron sin tratamiento

El bloque justicialista había presentado un temario con iniciativas vinculadas a problemas concretos de los chaqueños. Entre ellas, la recomposición salarial para docentes activos y jubilados por la pérdida de la cláusula gatillo y la creación de un programa de alivio financiero y desendeudamiento familiar.

También proponía suspender los aumentos de las tarifas de electricidad y agua potable, establecer mecanismos de transparencia tarifaria para hogares y pymes, declarar la emergencia y soberanía alimentaria y modificar la legislación provincial sobre cuidados paliativos.

El desacuerdo había comenzado el martes, durante la reunión de Labor Parlamentaria. El oficialismo pretendía avanzar con proyectos sobre protección animal, conservación del yaguareté, una expropiación en Barranqueras y la creación de la Distinción Francisco por la Paz.

La discusión sobre las prioridades terminó sin acuerdo y, finalmente, sin sesión. Los reclamos salariales, las tarifas y las dificultades económicas de las familias quedaron nuevamente postergados.

El oficialismo faltó al recinto

Durante la mañana se había informado la presencia de Iván Gyoker y Carlos Salom en la Legislatura, aunque ninguno ocupó su banca al momento de intentar abrir la sesión. Tampoco estuvo la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, quien viajó a Luján para participar de una actividad vinculada con la visita del papa León XIV.

Zdero y sus aliados cuentan con 16 de las 32 bancas, por lo que necesitan acuerdos para alcanzar el quórum. Gobernar también implica negociar, aceptar diferencias y dar discusiones que pueden resultar incómodas.

Otra sesión frustrada y el Presupuesto pendiente

El episodio se suma a lo ocurrido el 28 de octubre, cuando también cayó la actividad legislativa y quedó frustrada la interpelación a la titular de la Administración Tributaria Provincial, Bibiana Kuncheff, por contrataciones cuestionadas desde la oposición.

A pocas semanas de finalizar el período ordinario, continúa pendiente el Presupuesto 2027, mientras se acumulan proyectos relacionados con la situación económica y social de la provincia.

Zdero y sus funcionarios hablan de esfuerzo, compromiso y trabajo, pero sus diputados dejaron vacías las bancas cuando había seis proyectos para discutir. Los docentes siguen esperando respuestas salariales, las familias afrontan deudas y tarifas cada vez más difíciles de pagar, y la Legislatura vuelve a cerrar sus puertas sin resolver nada.