¿Chaco vibra? ¿y los artistas chaqueños?

La polémica por la grilla del Chaco Vibra reavivó el reclamo de los músicos locales por más oportunidades, criterios claros de selección y un mayor reconocimiento a los artistas de la provincia, especialmente a los del interior.

Por Fabián Pelozo *

Es lamentable que en un festival que lleva el nombre de nuestra provincia tantos artistas chaqueños se queden sin la posibilidad de subir al escenario.

Y uno se pregunta ¿cómo puede ser que músicos que llevan tantos años representando nuestra cultura y nuestras tradiciones no tengan un lugar en una fiesta que lleva el nombre del Chaco?

El Chaco Vibra se realizará del 13 al 15 de noviembre en Resistencia. Según explicó el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, hubo 78 postulaciones y fueron seleccionados 26 artistas chaqueños. También participarán cinco invitados de Corrientes y músicos de reconocimiento nacional.

Me parece muy bien que vengan artistas de otras provincias. Nadie está en contra de ellos. Pero también tenemos que valorar a los nuestros, a esos músicos que durante todo el año recorren pueblos, festivales y peñas llevando nuestra música a cada rincón.

Zorrilla explicó que para elegir a los participantes se tuvieron en cuenta distintos criterios y que la grilla ya está cerrada. Pero creo que sería importante escuchar a los artistas que quedaron afuera, conocer sus inquietudes y darles una respuesta.

Porque detrás de cada músico hay una historia. Hay años de sacrificio, ensayos, gastos, familias que acompañan y muchas ganas de salir adelante haciendo lo que aman.

El Instituto de Cultura del Chaco tiene justamente la responsabilidad de promover y acompañar a nuestros artistas. Así lo establece también la legislación provincial. Y creo que esa tarea debería sentirse mucho más, especialmente en el interior, donde hay muchísimo talento esperando una oportunidad.

Tenemos artistas folklóricos como Lachy Acevedo, José Ángel Aranda, Chuco Bulacio y tantos otros de distintas categorías que hace años trabajan por nuestra cultura y merecen ser tenidos en cuenta.

Y qué decir de los músicos del interior. Muchos hacen enormes esfuerzos para viajar, presentarse y mantener vivas nuestras tradiciones. Hay artistas que esperan durante años la posibilidad de cantar frente a un público más grande, de mostrar lo que hacen y de hacerse conocer.

Por eso entiendo el malestar de quienes hoy están reclamando. Algunos incluso recuerdan que acompañaron este festival desde sus comienzos y sienten que ahora quedaron a un costado.

Me duele que tengamos que estar hablando de estas cosas cuando deberíamos estar celebrando nuestra música y nuestra identidad.

La cultura chaqueña está en cada pueblo, en cada barrio, en cada peña y en cada músico que sale con su guitarra, su acordeón o su voz a compartir lo que lleva adentro.

Y por eso creo que este Gobierno, a través del Instituto de Cultura, tiene que hacer mucho más por nuestros artistas. Hace falta escucharlos, acompañarlos y darles oportunidades reales.

Nuestros músicos no piden que les regalen nada. Quieren trabajar, mostrar su talento y recibir el reconocimiento que se ganaron después de tantos años de esfuerzo.

A las autoridades del Instituto de Cultura les preguntaría algo muy sencillo. ¿Qué lugar les estamos dando a nuestros artistas? ¿Qué respuesta tienen para todos aquellos que siguen esperando su oportunidad?

Ojalá que los músicos que tengan la posibilidad de participar del Chaco Vibra también se acuerden de sus compañeros que quedaron afuera. Que haya solidaridad y empatía, porque todos saben lo difícil que es abrirse camino en la música.

Y especialmente quiero expresar mi acompañamiento a los artistas del interior de nuestro querido Chaco, que tantas veces quedan lejos de los grandes escenarios y siguen esperando ese momento, esa oportunidad, esa vidriera para mostrar su talento.

Tenemos que aprender a valorar más lo nuestro. Porque si nosotros mismos no cuidamos y defendemos a nuestros artistas, ¿quién lo va a hacer?

¡Chaco vibra con sus artistas chaqueños!

*Referente de la Agrupación Nos verán volver