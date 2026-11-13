Javier Milei perdió la querella contra Carlos Pagni: la Corte dejó firme el cierre de la causa

El máximo tribunal aplicó el artículo 280 para rechazar la queja y dejó firme la desestimación de la causa por inexistencia de delito.

(BUENOS AIRES).- «no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», advirtió Ricardo Lorenzetti en un voto propio. La Corte Suprema de Justicia rechazó el 12 de noviembre de 2026 la queja de Javier Milei y dejó firme el cierre de la querella contra Carlos Pagni, desestimada por inexistencia de delito.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar una queja sin dar mayores explicaciones.

El expediente se originó en una columna de Pagni emitida el 28 de abril de 2025 en Odisea Argentina, su programa de LN+. El periodista había hablado del libro A treinta días del poder, del historiador Henry Ashby Turner, sobre el ascenso del nazismo, y reflexionado sobre los riesgos de ciertas formas de comunicación política. Javier Milei presentó la querella en Comodoro Py el 9 de mayo de ese año.

En su presentación, Milei sostuvo que Pagni le había atribuido «las mismas conductas» que Hitler para llegar al poder. También afirmó que el periodista «realizó un recorrido histórico sobre el régimen nazi con la clara intención de inducir al lector a una comparación insidiosa entre el dictador Adolf Hitler y mi persona». La querella incluyó una supuesta cita textual que Pagni nunca pronunció; el periodista dijo que había expresado «la incomunicación genera caos, engendra monstruos» y que lo que más convoca es «el odio, la bronca, la furia, el ir contra algo, no a favor de algo». En su defensa, sostuvo que «el hecho que le adjudica Milei no existió» porque «no dijo lo que se le atribuye».

El fiscal Ramiro González dictaminó que no había delito de acción pública y señaló que las calumnias e injurias eran delitos de acción privada. En junio de 2025, el juez Daniel Rafecas desestimó la querella por inexistencia de delito: concluyó que la comparación denunciada no había existido y que las expresiones de Pagni eran un análisis político sobre asuntos de interés público, amparado por la libertad de prensa. El 17 de julio, el camarista Eduardo Farah confirmó esa decisión y sostuvo: «Los hechos objeto de querella no constituyen delito«.

La Justicia volvió a fallar contra Milei

El 26 de agosto de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal admitió la queja de Francisco Oneto para revisar el rechazo, al considerar que se había incurrido en un «exceso de rigor formal». La Cámara había tenido por no presentado el recurso porque no estaba firmado personalmente por Milei; Casación entendió que Oneto tenía poder suficiente para actuar en su nombre mediante escritura pública. La admisión no resolvió el fondo del caso y, a pedido de Milei, el tribunal convocó una audiencia de conciliación para el 25 de septiembre.

El 3 de octubre de 2025, la Sala IV rechazó por unanimidad el recurso de casación. Al fundamentar la decisión, Gustavo Hornos sostuvo que la libertad de expresión goza de «una tutela reforzada» en asuntos de interés público y la calificó como «libertad preferida». Mariano Borinsky la definió como «piedra angular del sistema democrático» y recordó que los funcionarios deben tolerar un umbral más alto de crítica; también consideró que las comparaciones con el nazismo eran un «exceso retórico», pero no constituían delito. En noviembre de 2025, Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario de Milei y Oneto presentó una queja ante la Corte Suprema. En la resolución del 12 de noviembre de 2026, el tribunal intimó al Presidente a efectuar dentro de cinco días el depósito previsto por el artículo 286 para las quejas rechazadas, bajo apercibimiento de ejecución.