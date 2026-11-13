Causa ANDIS: Gendarmería detectó anomalías en los audios, pero no identificó la voz

El informe detectó cortes y posibles regrabaciones, pero no pudo establecer si la voz es de Diego Spagnuolo. La fiscalía cuestionó el método y pidió evaluar otro cotejo.

(BUENOS AIRES).- La Causa ANDIS sumó este jueves 12 de noviembre de 2026 el informe final que Gendarmería Nacional entregó a la Justicia sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. El peritaje detectó anomalías técnicas en las grabaciones, pero no pudo determinar científicamente si la voz corresponde al exfuncionario.

El análisis examinó grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y estuvo a cargo de especialistas de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. Los peritos hallaron cortes abruptos en las ondas sonoras y cambios repentinos en el ruido de fondo, señales que no son compatibles con que todos los registros sean continuos y sin alteraciones. También detectaron indicios de posibles regrabaciones mediante transferencia acústica: una grabación habría sido reproducida por un parlante y captada otra vez con otro dispositivo. Ese proceso puede modificar las características originales del sonido y dificultar la identificación de las voces.

El pendrive incorporado a la Causa ANDIS contiene 58 archivos y uno tiene el contenido repetido. Para el cotejo se descartaron automáticamente los registros con menos de ocho segundos de habla efectiva, el mínimo requerido por Forensia v2.0: 43 registros quedaron como no aptos y otros 14 superaron ese umbral. En el audio de mayor duración, los especialistas hallaron dos intervalos con repeticiones exactas del sonido, separadas por casi dos segundos y acompañadas de una pérdida de calidad; el archivo La caja.m4a fue el único sin indicios de manipulación. Como Forensia v2.0 no está calibrado para señales regrabadas mediante un doble canal de reproducción y captura, Gendarmería consideró metodológicamente inadecuado realizar la comparación de voces.

La falta de condiciones para un cotejo científico llevó al juzgado a dejar sin efecto la toma de una muestra de voz solicitada a Spagnuolo. Para evaluar si los registros podían corresponder a voces clonadas, el peritaje seleccionó cinco archivos con más de treinta segundos de habla continua. El examen fonoaudiológico y auditivo-perceptual encontró rasgos propios del habla espontánea, como variaciones de entonación, pausas para respirar y cambios en la velocidad de articulación. Sin embargo, Gendarmería no cuenta con herramientas forenses validadas para descartar por completo la clonación o la intervención de inteligencia artificial: el estudio no acreditó la autenticidad de los audios ni determinó que hubieran sido generados o modificados con esa tecnología.

La fiscalía cuestionó el método de Gendarmería

Cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que participaron por el Ministerio Público, firmaron el informe en disidencia y sostuvieron que el cotejo podía hacerse en sus laboratorios con otras herramientas. También cuestionaron la falta de mediciones instrumentales objetivas y señalaron que las respiraciones, por sí solas, no prueban la autenticidad, porque una inteligencia artificial también podría reproducirlas. Según su planteo, el 2 de septiembre el audio principal fue considerado técnicamente apto para el cotejo y Spagnuolo fue citado para aportar una muestra; dos semanas después, los peritos oficiales cancelaron la comparación por anomalías que ya estaban presentes desde el comienzo del análisis. Los especialistas de la fiscalía también objetaron que se marcaran los cortes sin analizar los fragmentos conservados: dijeron que revisar si contenían frases completas podía ayudar a establecer si se unieron conversaciones distintas y se alteró el sentido.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, sostiene que los audios no se utilizaron como prueba para construir la acusación. La fiscalía analiza proponer que se repita esa parte del estudio forense, como plantean sus especialistas. La defensa de Spagnuolo sostiene que los audios «son truchos» y buscará que sean excluidos como prueba. También cuestiona la validez de los primeros allanamientos del expediente para mejorar la situación procesal del exfuncionario.

El expediente de la Causa ANDIS tramita en el Juzgado Federal N° 11 de la Justicia Federal, subrogado por el juez Ariel Lijo. La investigación se originó tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que describían un presunto esquema de sobornos y retornos ligado a contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lijo deberá evaluar el alcance del peritaje, las diferencias entre los equipos técnicos y los planteos que presenten las partes.