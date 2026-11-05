Una joven de 18 años fue acusada de matar de un disparo a su papá cuando intentaba defender a su mamá en una pelea

Un hombre de 53 años murió en las últimas horas en Formosa tras recibir un disparo de arma de fuego durante una discusión con su pareja. Según las primeras hipótesis de la investigación, una de sus hijas, de 18 años, intervino para defender a su madre y lo habría asesinado con una carabina.

El violento episodio ocurrió en una casa del paraje Palma Mota, zona rural de San Martín Uno. La Justicia busca establecer cómo se produjo la secuencia y cuál fue la participación de cada integrante de la familia.

La discusión familiar que terminó con un disparo mortal

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, todo empezó cuando Marcelo Molina y su esposa se enfrentaron en una fuerte discusión.

En medio de la tensión por la pelea, las dos hijas de la pareja intervinieron para proteger a su madre pero, lejos de calmarse los ánimos, la situación escaló y se salió de control.

Fue entonces cuando la adolescente, de 18 años, habría tomado una carabina calibre 22 y efectuado un único disparo.

El proyectil impactó en Molina y le provocó heridas de extrema gravedad. Aunque todavía no trascendieron detalles oficiales sobre la ubicación de la herida, la distancia del disparo ni el estado del arma, el hombre murió en el lugar.

El operativo policial y el trabajo de los peritos

Minutos después, efectivos de la Comisaría de Pozo del Tigre llegaron al domicilio junto con una ambulancia del sistema de salud local y constataron la muerte de Molina.

A partir de ese momento, la casa quedó bajo custodia policial para preservar la escena y permitir el trabajo de los especialistas.

La jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Soledad Plazas, se trasladó hasta Palma Mota para encabezar las primeras medidas en el lugar del hecho.

También participaron peritos de la Policía Científica y efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Villa Urquiza.

Qué investiga la Justicia

La causa busca reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido y determinar en qué circunstancias la joven efectuó el disparo que terminó con la vida de su padre.

Para eso, serán fundamentales los resultados de las pericias sobre el arma, el análisis de la escena y las declaraciones testimoniales que se incorporen al expediente.