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La selección de Paraguay expresó su bronca por el corralito que afectó a los ahorristas locales: “Nosotros también fuimos víctimas”

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Los jugadores emitieron un comunicado en el que reclamaron respuestas inmediatas al Gobierno y la Justicia tras la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus fondos.

La crisis financiera que sacude a Paraguay por la intervención de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales del país, generó la reacción pública de los jugadores de la Selección paraguaya de fútbol. A través de un comunicado, el plantel expresó su indignación y se solidarizó con los millones de ahorristas que quedaron sin acceso a su dinero.

En el mensaje, los futbolistas remarcaron que, más allá de su rol deportivo, son parte del pueblo paraguayo y también resultaron afectados por el “corralito” que impide retirar la plata de la entidad. “Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas”, señalaron. Además, exigieron que el Gobierno y la Justicia actúen “de manera inmediata, transparente y sin distinción” para castigar a los responsables.

El escándalo que puso en jaque la situación financiera de Paraguay

El escándalo en torno a Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, puso bajo la lupa la solidez del sistema financiero local. El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino la entidad tras detectar un fuerte deterioro en sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas a sus propietarios. Como consecuencia, los clientes del banco -alrededor de 2,9 millones según datos oficiales- quedaron sin acceso a sus ahorros por al menos 15 días.

La situación derivó en la detención de ocho directivos de Ueno Bank, la renuncia del presidente del BCP y el inicio de un proceso político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, quienes enfrentan cuestionamientos por sus vínculos previos con el grupo dueño de la entidad.

El reclamo de los jugadores

En su comunicado, los jugadores de la Selección remarcaron que la prioridad debe ser la gente trabajadora y las familias más vulnerables, quienes perdieron el acceso a los ahorros de toda su vida. “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente”, advirtieron.

(Captura: IG@gustavogomez462).
(Captura: IG@gustavogomez462).

El plantel también dejó en claro que cada uno evaluará acciones legales si corresponde. “Vamos a defender lo que es nuestro, con la ley en la mano”, afirmaron.

El cierre de sucursales, la interrupción de los servicios digitales y la imposibilidad de usar las tarjetas generaron una ola de reclamos y protestas de los clientes en las calles de Asunción para recuperar sus depósitos en medio de la incertidumbre.

Por último, los jugadores de selección hicieron un llamado a la unidad nacional: “Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto”., expresaron los futbolistas, que se comprometieron a acompañar a las familias afectadas.

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