¡Hay más Bernardos que mosquitos en verano! el “ensobrado” de Julio Wajcman

¡Atención, Chaco! Agárrense los cinturones porque la verdad está saliendo a la luz, ¡y no es precisamente un cuento de hadas! Resulta que nuestro querido Julio no es el único “Bernardo” en el pantano chaqueño. ¡Hay más Bernardos que mosquitos en verano!

Parece que la gente ya está harta de que les vendan buzones con moño. Ese video viral donde le cantan las cuarenta al “ensobrado” de Julio Wajcman es la prueba irrefutable de que la paciencia tiene un límite, y el pueblo ya no se traga el anzuelo de los que se llenan los bolsillos con pautas millonarias.

La cuestión es que en Chaco, la lista de “Bernardos” es más larga que la espera en la cola del banco un día de cobro. ¿Y qué hacen estos Bernardos con su pauta publicitaria? ¡Pues se hacen los sordos, los ciegos y los mudos ante los problemas que realmente nos duelen! Hablamos de temas como las muertes por hambre en la provincia, mientras ellos brindan con champán y se ríen de la gente.

Así que ya saben, la próxima vez que vean a un “Bernardo” con cara de yo no fui, ¡recuérdenle que el pueblo ya no es tonto! Y que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, ¡aunque les duela en el alma (y en el bolsillo)!