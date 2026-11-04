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La reacción de Julieta Prandi cuando le preguntaron por su divorcio de Emanuel Ortega

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Julieta Prandi retomó el trabajo tras sus vacaciones en Brasil, destino al que viajó para hacer su duelo amoroso por la abrupta separación de Emanuel Ortega.

Harta de las especulaciones y todo lo que generó la ruptura, aclaró que nunca tuvo problemas con Luciana Salazar, que adora a los hijos del músico y que Evangelina y Palito Ortega se comportaron como dos padres con ella.

Desde la puerta de la radio también se refirió al trámite que deberá afrontar para desligarse completamente del artista y fue contundente.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, en sus tiempos felices. (Foto: instagram/emanuelortega1)
Julieta Prandi y Emanuel Ortega, en sus tiempos felices. (Foto: instagram/emanuelortega1)

“El divorcio es un trámite sencillito. No nos unía un papel, sino la elección diaria. Cuando dejó de funcionar ya está”, se le escuchó decir ante el micrófono de Puro Show (eltrece).

Por último, respondió si la separación es definitiva. “Yo creo que sí”, sostuvo, pero sus palabras no convencieron a los televidentes.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega fueron pareja durante seis años. (Foto: @jprandi)
Julieta Prandi y Emanuel Ortega fueron pareja durante seis años. (Foto: @jprandi)

Prandi y Ortega solo duraron 27 días casados. El escándalo explotó cuando ella lanzó un comunicado en el que expuso que había situaciones con las que no estaba de acuerdo y que por eso decidía dar un paso al costado.

“Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, escribió.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: separación y escándalo. (Foto: @jprandi)
Julieta Prandi y Emanuel Ortega: separación y escándalo. (Foto: @jprandi)

Por qué Julieta Prandi no quiere reconciliarse con Emanuel Ortega

Días atrás, la conductora habló de su presente con Fernanda Iglesias y le contó que no tiene ni una pequeña intención de volver con Emanuel Ortega.

“Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, explicó.

Prandi sostuvo que lo único que desea en este momento es alejarse para poder sanar. “Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Yo ya no puedo con esto, me siento superhumillada”, cerró con el corazón destrozado.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil a mediados de septiembre. (Foto: movilpress)
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil a mediados de septiembre. (Foto: movilpress)

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