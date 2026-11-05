Se realizó la autopsia preliminar de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que murió tras chocar con un arquero

La investigación por la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, sumó un nuevo avance: se completó la autopsia preliminar en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, el contenido del informe todavía no fue difundido y permanece bajo carácter reservado por decisión judicial, con el objetivo de proteger la intimidad del jugador y de su familia.

El examen forense se realizó durante la tarde del martes y deberá aportar elementos para determinar las causas concretas del fallecimiento y establecer si existe una relación directa con el traumatismo toráxico que sufrió durante el partido entre el Tenerife y el FC Andorra.

La Justicia autorizó el traslado del cuerpo de Jesús de Miguel a Toledo mientras investiga su muerte. (Foto: AP)

La Justicia autorizó el traslado del cuerpo de Jesús de Miguel a Toledo mientras investiga su muerte

Mientras tanto, el juzgado que interviene en la causa autorizó el traslado de los restos del futbolista a la Península, tal como había solicitado su familia. La intención es que puedan despedirlo en Toledo, donde está previsto que se realice el funeral en Navahermosa, localidad vinculada a sus seres queridos.

La investigación no se limita al choque que protagonizaron De Miguel y el arquero Jesús Owono cuando se disputaban los últimos minutos del encuentro. También busca reconstruir la asistencia sanitaria que recibió el delantero después de caer inconsciente sobre el campo y su posterior traslado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde falleció a las 8 de la mañana del martes.

La causa se inició de oficio y quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. (Foto: REUTERS/Stringer)

Qué investiga la Justicia por la muerte de Jesús de Miguel

La causa se inició de oficio y quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las diligencias buscan determinar cómo se produjo el desenlace y establecer las posibles responsabilidades que pudieran surgir de los hechos.

Uno de los elementos que forma parte de la investigación es el acta arbitral, que señala que Owono recibió una tarjeta roja directa por impactar con fuerza excesiva contra De Miguel durante una disputa por la pelota, cuando ya se habían cumplido seis minutos de tiempo añadido.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería muy difícil que el caso derivara en un proceso penal si el choque ocurrió en el marco de una acción propia del juego. No obstante, la investigación deberá determinar si existió alguna conducta punible, tanto en la acción deportiva como en la atención médica posterior.

Los resultados de la autopsia y los informes periciales serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido. Por el momento, la Justicia mantiene bajo reserva las conclusiones del examen forense.