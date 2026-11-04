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Quién es Antonella Silguero, la mujer de 33 años que espera un hijo con Hernán Crespo

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El exfutbolista anunció que será padre nuevamente, esta vez junto a su novia. Llevan cinco años de relación, se comprometieron en unas vacaciones en Seychelles y comparten una vida entre viajes y compromisos laborales.

Hernán Crespo sorprendió con una noticia familiar: será padre por cuarta vez. El exdelantero de la Selección argentina anunció junto a su pareja, Antonella Silguero, que esperan una nena. Será el primer hijo de la pareja y el primero para ella, mientras que el entrenador ya tiene tres hijas de su anterior matrimonio.

La noticia se conoció a través de una publicación en Instagram, donde compartieron imágenes de una producción de fotos, además de mostrar la ecografía y la pancita de Antonella. “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió ella.

Crespo también expresó su felicidad por este nuevo capítulo familiar: “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida”, comentó en la publicación.

Hernán Crespo será padre junto a su novia, 18 años menor que él. (Foto: IG/@antosilguero).
Hernán Crespo será padre junto a su novia, 18 años menor que él. (Foto: IG/@antosilguero).

Quién es Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo

Antonella tiene 33 años y mantiene un perfil relativamente bajo, aunque suele compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida personal. Es fanática de los viajes y publicó imágenes de sus recorridas por destinos como Maldivas, Londres, Nueva York, París e Islas Mujeres.

La relación con Crespo comenzó el 30 de octubre de 2021. Aunque durante los primeros meses eligieron mantener cierta discreción, con el tiempo empezaron a compartir algunas muestras de cariño en Instagram.

En mayo de 2022, ella publicó una fotografía y el exfutbolista le dejó un comentario que hizo pública la relación: “Hermosa, mi novia”. Meses después, cuando Antonella cumplió 29 años, él volvió a dedicarle un mensaje romántico.

La emoción de Crespo y su pareja por la noticia del embarazo. (Foto: antosilguero/Instagram)
La emoción de Crespo y su pareja por la noticia del embarazo. (Foto: antosilguero/Instagram)

La propuesta de casamiento en unas vacaciones en Seychelles

Uno de los momentos más especiales de la pareja ocurrió en octubre de 2024, durante un viaje a Seychelles. Allí, Crespo sorprendió a Antonella con una propuesta de matrimonio en la playa: se arrodilló y le entregó un anillo.

La celebración incluyó una cena romántica frente al atardecer. Sin embargo, decidieron mantener el compromiso en privado y recién lo mostraron públicamente un año después.

“Un año de mi día tan soñado. Sí quiero Seychelles, 10/10/2024”, escribió Silguero en octubre de 2025, al recordar aquel momento. Hasta ahora no trascendió si formalizaron la unión en el Registro Civil.

(Foto: antosilguero/Instagram)
(Foto: antosilguero/Instagram)

Una vida entre Qatar y México

La pareja compartió distintas etapas de la carrera como entrenador de Crespo. Durante su paso por el Al Duhail de Qatar convivieron en ese país y celebraron juntos la conquista de la liga local en 2024.

En julio de 2026 comenzaron una nueva etapa en México, cuando el exdelantero asumió como director técnico del Atlas de Guadalajara.

Ahora, con la llegada de su primera hija en común, Crespo y Antonella se preparan para agrandar la familia.

El entrenador ya es padre de Nicole, Sofía y Martina, fruto de su matrimonio con la modelo italiana Alessia Rossi. Ambos estuvieron juntos durante más de 15 años y se separaron en 2019.

(Foto: antosilguero/Instagram)
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