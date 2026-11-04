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De Larry de Clay a Pachu Peña, el dolor de los famosos por la muerte de Daniel Bifulco de Los Jaimitos

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Colegas y amigos despidieron al humorista con emotivos mensajes en las redes sociales y recordaron los momentos compartidos junto a él.

La muerte de Daniel Bifulco generó tristeza entre sus amigos y compañeros del mundo del espectáculo, que lo despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales. Entre ellos estuvieron Larry de Clay, Pachu Peña, Hijiutus y Alfredo Silva, quienes compartieron palabras de cariño y recuerdos para homenajearlo.

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Larry de Clay, quien publicó una despedida dedicada a su amigo: “Buenas gira, amigo. Volá alto, Dani querido. Te vamos a extrañar. Me quedo con cómo nos divertíamos cuando grabábamos Tangueros”.

La publicación también recibió el comentario de Pachu Peña, quien expresó su tristeza por la noticia: “Qué pena. Descansá en paz, Dany querido”. Además, recordó otro de los trabajos compartidos al escribir: “Y los Reclutas Raúl”.

El humorista despidió a Daniel Bifulco con un emotivo mensaje y recordó los momentos compartidos durante las grabaciones de Tangueros (Foto: Instagram / larrydeclayok)
El humorista despidió a Daniel Bifulco con un emotivo mensaje y recordó los momentos compartidos durante las grabaciones de Tangueros (Foto: Instagram / larrydeclayok)

Por su parte, Hijiutus también se sumó a las despedidas con un mensaje cargado de emoción: “Hoy un día muy triste. Se fue mi querido amigo y compañero Dany Bifulco”.

Hijiutus despidió a su amigo y compañero con un mensaje cargado de dolor (Foto: Instagram / hijitus)
Hijiutus despidió a su amigo y compañero con un mensaje cargado de dolor (Foto: Instagram / hijitus)

Alfredo Silva, en tanto, compartió una fotografía junto a Bifulco y le dedicó unas sentidas palabras: “Dios lo tenga en la gloria eterna a mi gran amigo Jaimito Daniel Bifulco”.

Alfredo Silva compartió una fotografía junto a Daniel Bifulco y lo recordó con cariño (Foto: Instagram / silvahumorista)
Alfredo Silva compartió una fotografía junto a Daniel Bifulco y lo recordó con cariño (Foto: Instagram / silvahumorista)

Pichu Straneo también usó las redes sociales para recordar a su compañero: “Te fuiste muy joven Dani. Me quedo con todos los lindos recuerdos y pido mucha paz para vos”.

El mensaje que Pichu le dedicó a Daniel (Foto: Instagram / pichustraneok)
El mensaje que Pichu le dedicó a Daniel (Foto: Instagram / pichustraneok)

Rodrigo Vagoneta se mostró muy angustiado por la triste noticia: “Lloro. Se fue quien más me hizo reír. Un artista inmenso. Mi hermano, mi amigo. El verdadero Jaimito”.

Te voy a amar siempre querido Dani. Genio del humor… ya haremos algo arriba como siempre. Que en paz descanses gracias por tu amistad y por el amor de toda una vida. Te voy a extrañar”, cerró acompañando un carrousel con fotos junto a su amigo.

Rodrigo Vagoneta despidió a Daniel (Foto: Instagram / rodrigovagonetashow)
Rodrigo Vagoneta despidió a Daniel (Foto: Instagram / rodrigovagonetashow)

Así, a través de las redes sociales, sus amigos y colegas dejaron en evidencia el cariño que sentían por Daniel Bifulco y lo recordaron con mensajes de afecto, nostalgia y tristeza ante su partida.

Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, uno de los humoristas que hacía “Los Jaimitos” en “VideoMatch”

La noticia de la muerte de Daniel Bifulco, uno de los humoristas que hacía el sketch de “Los Jaimitos” en VideoMatch (Telefe), dejó en shock a la farándula.

En un intercambio con TN Show, el comediante Alfredo Silva confirmó la dura noticia y también dio el detalles acerca de cómo encontraron a su amigo.

La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo”, comentó.

Daniel Bifulco se hizo popular con Los Jaimitos. (Foto: instagram.com/jaimitobifulco)
Daniel Bifulco se hizo popular con Los Jaimitos. (Foto: instagram.com/jaimitobifulco)

El humorista dijo que hasta el momento lo único que se sabe acerca de la causa de la muerte es que “figura como para cardíaco”. Además, remarcó que el cuerpo de Bifulco va a estar entregado a sus familiares este jueves.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, en el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 36 a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa y secretaría Única a cargo de Marina Ghurzi.

La sospecha es que podría haber sido una muerte natural, aunque la certeza la tendrán una vez que hagan la autopsia.

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