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Una avioneta se estrelló a 10 kilómetros de la residencia de Trump en Florida: nueve personas murieron

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El accidente ocurrió cerca del aeropuerto de Palm Beach y el presidente estadounidense no se encontraba en el lugar. El avión se dirigía a las Bahamas.

Una avioneta se estrelló este domingo en el condado de Palm Beach, a unos 10 kilómetros de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, en la Florida. Lo informó la cadena Telemundo. El presidente estadounidense no se encontraba en el lugar al momento del accidente.

La Secretaría de Transporte estadounidense informó que el accidente causó nueve muertos.

“Es una tragedia horrible”, dijo el secretario del área, Sean Duffy.

Se trata de un avión pequeño modelo Learjet 60 que había despegado por la mañana de Austin, Texas, según dijeron fuentes de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El avión se dirigía a las Bahamas.

Cómo fue el accidente

Según Duffy, en el aparato viajaban nueve personas que murieron en el lugar. Se desconoce el motivo del incidente.

Según el funcionario, el aparato se estrelló en un vecindario cerca de Cresthaven.

Bomberos concurrieron al lugar del accidente en Palm Beach (Foto: Cortesía/ Palm Beach Post)
Bomberos concurrieron al lugar del accidente en Palm Beach (Foto: Cortesía/ Palm Beach Post)

Telemundo detalló que el avión se estrelló cerca de un pequeño centro comercial en un área de casas rodantes.

El área queda cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, renombrado este año como Donald J. Trump International Airport.

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