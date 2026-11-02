Súper golpe muy caliente: Boca está de la cabeza y dejó a River en pena

En una tarde muy caliente en la Bombonera, el Xeneize se quedó con el Súper por tercera vez consecutiva, subió otra vez a lo más alto de la tabla anual y entró a la Copa.

Con un polémico arbitraje de Ramírez, el Xeneize se impuso con gol de Di Lollo, se aseguro el pasaje a la Libertadores y hundió al rival de siempre.

De espaldas, Correa saca a bailar a Jagger Herrera, de espaldas y en mitad de cancha, mete un enganche y el zaguero local pasa de largo. Ahí llega Paredes, Mister Paredes, le quita la pelota al 10 de River y toca para atrás. La Bombonera recibe sangre en noches de Halloween, se relame… Di Lollo intenta pasar al ataque pero el capitán Xeneize abre los brazos y pide calma. La calma que antecede a la locura.

Enseguida, Silva tarda en desprenderse de la pelota y la jugada termina en corner para Boca, una especialidad de la casa y una daga -entre otras- para este River: el centro de Villa y el cabezazo de colección de Di Lollo ante la marca frágil de Rivero ya forman parte de una saga que podría alimentar Los goles más cantados de los superclásicos.

Un superclásico que se terminó ahí, a los 27 minutos del primer tiempo. Que tuvo su principio del fin con la expulsión de Martínez Quarta en el amanecer del partido, un pecado más del marcador central desde su regreso de Europa. Y al que Boca selló con ese 1-0.