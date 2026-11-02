Organización ciudadana documentó 61 feminicidios en Cuba en lo que va del año

El observatorio elevó su registro anual al incluir el caso ocurrido en Viñales y señaló que también había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos feminicidas

La plataforma feminista independiente Alas Tensas informó este domingo sobre el feminicidio de Yarielys Gigato Medina, una mujer de 36 años que murió tras una presunta agresión de su expareja en el municipio de Viñales, provincia de Pinar del Río. Con este caso, el observatorio elevó a 61 la cantidad de asesinatos por razones de género que contabiliza en Cuba en lo que va de 2026.

Según la publicación difundida el 1 de noviembre, Gigato Medina fue atacada en la mañana del 30 de octubre dentro de su vivienda, situada en el kilómetro dos y medio de la carretera de Viñales. La organización indicó que la víctima murió como consecuencia de la violencia ejercida presuntamente por su expareja.

El reporte no precisó si el acusado fue detenido, si existe una investigación formal en curso ni si las autoridades cubanas emitieron información sobre el hecho. Tampoco detalló las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La muerte de la mujer dejó a tres hijos menores de edad, dos niñas y un niño, sin el cuidado materno, de acuerdo con Alas Tensas, plataforma feminista independiente con sede en Cuba. La entidad trasladó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de Gigato Medina, y volvió a reclamar información pública sobre los expedientes de hechos de violencia machista.

Mujeres se manifiestan en contra de los feminicidios, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos López Mujeres se manifiestan en contra de los feminicidios, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos López

61 casos documentados en menos de 11 meses

La cifra difundida por el observatorio corresponde a los feminicidios que la organización había documentado hasta el 1 de noviembre. El registro se construye a partir de denuncias, testimonios de familiares, publicaciones en redes sociales y otros datos que permiten identificar casos en un país donde las estadísticas oficiales sobre violencia de género presentan limitaciones.

Además de los 61 feminicidios, la plataforma señaló que había identificado 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Este último concepto describe homicidios de personas que intervienen, acompañan o quedan expuestas a una agresión dirigida contra una mujer por motivos de género.

La organización también mantiene abiertas varias investigaciones sobre muertes que podrían estar vinculadas con violencia machista. Entre ellas, pidió acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas.

Alas Tensas incluyó, además, el caso de Bárbara Sánchez González en la categoría de posible suicidio feminicida. Esa expresión alude a situaciones en las que una mujer se quita la vida después de haber atravesado violencia, coerción, amenazas u otras formas de agresión de género. La clasificación requiere elementos que permitan establecer una relación entre la muerte y ese contexto de violencia.

El observatorio independiente informó la muerte de Yarielys Gigato Medina, de 36 años, tras una presunta agresión de su expareja en una vivienda de Viñales. El observatorio independiente informó la muerte de Yarielys Gigato Medina, de 36 años, tras una presunta agresión de su expareja en una vivienda de Viñales.

Casos bajo investigación y pedidos de información pública

En su actualización, el observatorio informó que aún investiga 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida alertados durante 2025. Para 2026, la entidad indicó que revisa otros 11 posibles feminicidios y 18 intentos.

La plataforma convocó a la ciudadanía a denunciar estos crímenes y recordó que quienes cuenten con información pueden comunicarse con su observatorio. El llamado apunta a reconstruir circunstancias, identificar a las víctimas y dar seguimiento a casos que no siempre reciben información pública suficiente.

En Cuba, organizaciones independientes dedicadas a los derechos de las mujeres han advertido de forma reiterada sobre las dificultades para acceder a datos oficiales desagregados, denuncias, procesos judiciales y medidas de protección para víctimas de violencia de género. La falta de información limita el seguimiento de los casos y la evaluación de las respuestas institucionales.