Celeste Cid deslumbró con un smokey eye dramático: la clave para un maquillaje nocturno impactante

Celeste Cid sorprendió con un maquillaje de ojos ahumados negros, labios nude y piel luminosa. La propuesta de Bettina Frúmboli acompañó su corte pixie y un corset color crema.

volvió a demostrar su afinidad con las tendencias de belleza y sorprendió con un beauty look de alto impacto. Esta vez, la actriz puso el foco en una mirada intensa, con ojos ahumados en tonos oscuros y labios nude, una combinación que acompañó con un corset color crema para lograr una propuesta elegante, sensual y sofisticada, ideal para una ocasión nocturna.

El maquillaje estuvo a cargo de Bettina Frúmboli, quien reinterpretó el clásico smokey eye con una técnica que resaltó los ojos claros de la actriz y aportó profundidad a la mirada. El resultado fue un estilismo de belleza que combinó intensidad, luminosidad y detalles delicados.

Ojos ahumados e intensos como protagonistas

El punto focal del maquillaje fue el trabajo en los ojos. Celeste apostó por un smokey eye negro profundo, aplicado tanto en el párpado móvil como a lo largo de la línea inferior de las pestañas.

El delineado esfumado en la línea de agua, junto con una abundante máscara de pestañas, aportó definición y volumen. La combinación intensificó la mirada de la actriz y generó un efecto felino que contrastó con la luminosidad de sus ojos claros.

Esta técnica, un clásico del maquillaje de noche, volvió a demostrar su versatilidad para crear propuestas sofisticadas sin necesidad de sumar demasiados elementos.

Piel luminosa y contorno sutil

Para equilibrar la intensidad de los ojos, la piel se trabajó con una base de cobertura uniforme y un acabado natural y luminoso. La idea fue aportar frescura al rostro sin competir con el protagonismo de la mirada.

Para equilibrar la intensidad de los ojos, la piel se trabajó con una base de cobertura uniforme y un acabado natural y luminoso. Créditos:

El corrector y el iluminador se aplicaron en puntos estratégicos para dar dimensión, mientras que un contorno sutil sobre los pómulos ayudó a definir las facciones. Así, el maquillaje mantuvo un equilibrio entre definición y naturalidad, con una piel de aspecto fresco y radiante.

Labios nude con un toque de gloss

Los labios completaron el beauty look con una apuesta por los tonos neutros. Celeste lució un delineado suave en una tonalidad nude rosada y cálida, acompañado por gloss que sumó brillo y una sensación de mayor volumen.

La elección permitió mantener la armonía del maquillaje y dejar que los ojos fueran los protagonistas. Además, el acabado brillante aportó frescura y un contraste delicado con la profundidad del negro.

El corte pixie que aporta un aire vintage y sofisticado

El peinado también tuvo un papel importante en el resultado final. La actriz llevó su corte pixie corto, peinado con raya al costado y mechones texturizados sobre la frente.

Este estilo, de inspiración garçonne, aportó un aire moderno y elegante, además de enmarcar el rostro y dejar al descubierto el cuello y los hombros. El corte acompañó la propuesta de maquillaje y permitió destacar los detalles del vestuario, entre ellos los delicados breteles de encaje.

Con ojos ahumados, labios nude y un peinado de líneas definidas, Celeste Cid apostó por una combinación de clásicos de belleza que, juntos, dieron forma a un estilismo nocturno sofisticado y actual.