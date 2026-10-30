Celeste Cid deslumbró con un smokey eye dramático: la clave para un maquillaje nocturno impactante

Celeste Cid sorprendió con un maquillaje de ojos ahumados negros, labios nude y piel luminosa. La propuesta de Bettina Frúmboli acompañó su corte pixie y un corset color crema.
volvió a demostrar su afinidad con las tendencias de belleza y sorprendió con un beauty look de alto impacto. Esta vez, la actriz puso el foco en una mirada intensa, con ojos ahumados en tonos oscuros y labios nude, una combinación que acompañó con un corset color crema para lograr una propuesta elegante, sensual y sofisticada, ideal para una ocasión nocturna.
El maquillaje estuvo a cargo de Bettina Frúmboli, quien reinterpretó el clásico smokey eye con una técnica que resaltó los ojos claros de la actriz y aportó profundidad a la mirada. El resultado fue un estilismo de belleza que combinó intensidad, luminosidad y detalles delicados.
Ojos ahumados e intensos como protagonistas
El punto focal del maquillaje fue el trabajo en los ojos. Celeste apostó por un smokey eye negro profundo, aplicado tanto en el párpado móvil como a lo largo de la línea inferior de las pestañas.
El delineado esfumado en la línea de agua, junto con una abundante máscara de pestañas, aportó definición y volumen. La combinación intensificó la mirada de la actriz y generó un efecto felino que contrastó con la luminosidad de sus ojos claros.
Esta técnica, un clásico del maquillaje de noche, volvió a demostrar su versatilidad para crear propuestas sofisticadas sin necesidad de sumar demasiados elementos.
Piel luminosa y contorno sutil
Para equilibrar la intensidad de los ojos, la piel se trabajó con una base de cobertura uniforme y un acabado natural y luminoso. La idea fue aportar frescura al rostro sin competir con el protagonismo de la mirada.
El corrector y el iluminador se aplicaron en puntos estratégicos para dar dimensión, mientras que un contorno sutil sobre los pómulos ayudó a definir las facciones. Así, el maquillaje mantuvo un equilibrio entre definición y naturalidad, con una piel de aspecto fresco y radiante.
Labios nude con un toque de gloss
Los labios completaron el beauty look con una apuesta por los tonos neutros. Celeste lució un delineado suave en una tonalidad nude rosada y cálida, acompañado por gloss que sumó brillo y una sensación de mayor volumen.
La elección permitió mantener la armonía del maquillaje y dejar que los ojos fueran los protagonistas. Además, el acabado brillante aportó frescura y un contraste delicado con la profundidad del negro.
El corte pixie que aporta un aire vintage y sofisticado
El peinado también tuvo un papel importante en el resultado final. La actriz llevó su corte pixie corto, peinado con raya al costado y mechones texturizados sobre la frente.
Este estilo, de inspiración garçonne, aportó un aire moderno y elegante, además de enmarcar el rostro y dejar al descubierto el cuello y los hombros. El corte acompañó la propuesta de maquillaje y permitió destacar los detalles del vestuario, entre ellos los delicados breteles de encaje.
Con ojos ahumados, labios nude y un peinado de líneas definidas, Celeste Cid apostó por una combinación de clásicos de belleza que, juntos, dieron forma a un estilismo nocturno sofisticado y actual.