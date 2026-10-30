La advertencia de Betular a Pablo Migliore por el ingrediente que usó en MasterChef: “Provoca alucinaciones y taquicardia”

El jurado probó el puré del exarquero, detectó un exceso de condimento y el pastelero repasó los posibles efectos que puede causar su consumo en grandes cantidades

En una noche de cambios, reclamos y platos improvisados en MasterChef Celebrity (Telefe), el puré de Pablo Migliore puso en alerta a Germán Martitegui por la cantidad de nuez moscada. El comentario del chef derivó en una consulta de Damián Betular sobre los efectos del consumo excesivo de la especia y en una seguidilla de bromas en el estudio.

El exarquero había llevado a la devolución una milanesa de entraña frita y terminada al horno, con puré de papa y boniato, salsa criolla y salsa de tomate. Su plan era preparar una milanesa a la napolitana, pero tuvo que modificarlo después de un sorpresivo cambio de canastas que dejó a varios participantes al borde de las lágrimas.

Pablo Migliore presentó una entraña con puré mixto, salsa criolla y tomate en MasterChef Celebrity Argentina que fue cuestionada por su exceso de nuez moscada (MasterChef Celebrity, Telefe) Pablo Migliore presentó una entraña con puré mixto, salsa criolla y tomate en MasterChef Celebrity Argentina que fue cuestionada por su exceso de nuez moscada (MasterChef Celebrity, Telefe)

Mientras el jurado analizaba el plato, Martitegui lanzó una frase que descolocó a todos: “No me siento bien. Tiene mucha nuez moscada esto. Es peligrosa tanta nuez moscada”.

La advertencia despertó la curiosidad de Maru Botana, que preguntó qué podía provocar la especia. Entonces, Betular buscó información y leyó los posibles síntomas de un consumo elevado: “Alucinaciones, confusión, desorientación, euforia, ansiedad, taquicardia y somnolencia intensa”. La tensión duró poco. Wanda Nara se sorprendió por la lista y Migliore sumó humor a la escena con un “Llamemos al 911”.

La nuez moscada es una especia de uso habitual en pequeñas cantidades, pero su consumo excesivo puede provocar malestar gastrointestinal, mareos, somnolencia, confusión, palpitaciones y, en dosis altas, alteraciones de la percepción. Esto se debe a compuestos presentes en la semilla, por lo que no debe utilizarse en cantidades elevadas ni como sustancia recreativa. Ante síntomas intensos después de ingerirla, se recomienda consultar de inmediato al médico.

Migliore bromeó con llamar al 911 después de que el jurado hablara sobre los efectos de la especia Migliore bromeó con llamar al 911 después de que el jurado hablara sobre los efectos de la especia

Más allá del episodio con la nuez moscada, Betular destacó la cocción de la entraña. “La milanesa está bien, el grosor está bien, la fritura está bien”, reconoció. Pero luego cuestionó la salsa de tomate sobre el apanado.

“Tanto trabajo con el apanado y le pongo una salsa arriba. Si no es napolitana, humedecés el apanado”, le señaló el chef. Migliore explicó que había pensado el plato con mozzarella, aunque esa posibilidad se frustró antes de encender las hornallas.

La devolución tampoco dejó bien parado al puré mixto. Botana fue directa: “A mí no me gusta nada el puré con grumos. Tiene que quedar como una nube”. El exfutbolista defendió la preparación y dijo que buscaba una textura más cercana a la de un bodegón.

Damián Betular buscó los posibles efectos del consumo excesivo de nuez moscada tras la alerta de Martitegui Damián Betular buscó los posibles efectos del consumo excesivo de nuez moscada tras la alerta de Martitegui

La falta de mozzarella tuvo su origen en una decisión del jurado. En la gala de este jueves, diez famosos recibieron como primera consigna preparar un plato libre, dulce o salado, en 50 minutos. El único requisito era incluir tres elaboraciones en una misma presentación.

Pero antes de que comenzara la cocina, Martitegui pidió hablar con sus compañeros de jurado. Después de esa breve reunión, llegó la orden que alteró los planes: cada famoso debía intercambiar su canasta de ingredientes con el participante que tenía al lado.

“Acá puede cambiar todo en cualquier momento”, adelantó Botana. Martitegui dejó claro que no esperaba protestas: “No quiero cuestionamientos, ni alegatos ni caras largas”.

Germán Martitegui advirtió por la cantidad de nuez moscada en el puré de Pablo Migliore durante la devolución Germán Martitegui advirtió por la cantidad de nuez moscada en el puré de Pablo Migliore durante la devolución

El cambio generó reacciones inmediatas. China Ansa lamentó perder lo que había definido como “la mejor compra de su vida”, mientras que Luck Ra aseguró que la medida le había “arruinado la vida” a Diego Ramos.

Hernán de Mala Fama fue el único que mantuvo sus ingredientes gracias a la medalla dorada que había ganado la semana anterior. Migliore, ubicado a su lado, recibió la canasta de La China, aunque sin el queso que necesitaba para terminar su receta como la había pensado.

Al observar la cantidad de productos que había reunido la periodista, Betular dejó una frase que resumió el revuelo de la noche: “La avaricia no te lleva a ningún lado”. Con esa canasta y sin mozzarella, Migliore improvisó una versión con salsa de tomate que luego quedó bajo la lupa del jurado.