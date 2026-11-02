A los 63 años, escaló 14 volcanes en 14 días y cumplió su sueño de lograr un récord Guinness

El montañista guatemalteco Jaime Viñals completó una exigente travesía por las cumbres más altas de su país entre marzo y abril de 2025. La expedición estuvo marcada por terrenos difíciles, condiciones climáticas cambiantes y una intensa preparación física y mental

El montañista guatemalteco Jaime Viñals, de 63 años, completó la ascensión más rápida de los 14 volcanes más altos de Guatemala en 14 días consecutivos y obtuvo un récord mundial por esa travesía. La expedición partió el 24 de marzo de 2025 a las 3:30 de la madrugada desde el volcán Tacaná y concluyó el 7 de abril del mismo año en la cima del volcán Agua.

Según informó Guinness World Records, el logro fue certificado de manera oficial y el deportista recibió su diploma durante una celebración en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. El organismo también subrayó la carrera previa del alpinista: en 2001, se convirtió en el primer montañista de Centroamérica y el Caribe en coronar el Monte Everest.

En enero de 2023, cerró la denominada “World Trilogy” al conquistar las siete cimas más elevadas del planeta, las siete islas de mayor extensión y los siete volcanes más altos del mundo.

Los 14 picos superan los 3.000 metros y dos registran actividad permanente

El guatemalteco Jaime Viñals, de 63 años, sumó otra marca a su trayectoria internacional (Guinness World Records) El guatemalteco Jaime Viñals, de 63 años, sumó otra marca a su trayectoria internacional (Guinness World Records)

La ruta abarcó las 14 elevaciones volcánicas más altas de Guatemala, todas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Dos de ellas mantienen actividad constante: el volcán de Fuego, con 3.763 metros sobre el nivel del mar, y el Santiaguito, cuyo domo activo se ubica dentro del complejo del Santa María.

El grupo avanzó por senderos estrechos, sorteó formaciones rocosas y atravesó kilómetros de vegetación densa en cada jornada, con condiciones climáticas que variaron a lo largo de todo el recorrido.

El primer destino fue el Tacaná, la segunda cumbre más alta de Centroamérica, situada en la frontera entre México y Guatemala. La expedición continuó hacia el Tajumulco, caracterizado por sus pendientes pronunciadas y escasas zonas de descanso, y luego alcanzó el Siete Orejas, conocido por sus siete picos.

Desde la cima del Santa María, los montañistas observaron el Santiaguito en plena erupción. Posteriormente, el recorrido incluyó los volcanes Cerro Quemado y Pecul, cuyos terrenos irregulares exigieron mayor atención y preparación técnica por parte del equipo.

Tras superar el Zunil —con taludes de tierra suelta que demandaron precisión para evitar resbalones— el grupo sumó el Cuxliquel, el San Pedro y el Atitlán. Para afrontar los últimos cuatro ascensos, la expedición acampó a 2.300 metros de altitud y retomó la marcha a las 3:00 de la madrugada con destino al Tolimán, una montaña boscosa y de suelo arenoso con pendientes muy pronunciadas.

Viñals alcanzó el volcán de Fuego y el Acatenango en una sola jornada

El deportista culminó en el volcán Agua una secuencia de catorce ascensos en catorce días consecutivos (Guinness World Records) El deportista culminó en el volcán Agua una secuencia de catorce ascensos en catorce días consecutivos (Guinness World Records)

El tramo más exigente llegó con los picos 12 y 13: el alpinista y su equipo alcanzaron la cumbre del Acatenango al mediodía y de inmediato iniciaron el descenso para intentar sumar el Volcán de Fuego el mismo día. Lo lograron a última hora de la tarde. “La emoción era palpable; sabíamos que estábamos haciendo historia”, declaró Viñals en sus plataformas digitales, según recogió Guinness World Records.

El 7 de abril de 2025, el deportista coronó el volcán Agua y cerró así la secuencia de 14 cimas en 14 días. “Sabíamos que cada paso nos acercaba no solo a una cumbre más, sino a la culminación de un objetivo histórico. Los abrazos, las sonrisas y las lágrimas acompañaron ese momento irrepetible”, escribió el montañista tras concluir la travesía.

Autoridades guatemaltecas nombraron a Viñals ciudadano distinguido y embajador del país

Tras el regreso a Antigua Guatemala, una celebración pública aguardaba al grupo. Representantes de Guinness World Records entregaron el certificado oficial, y funcionarios estatales nombraron al deportista ciudadano distinguido, una distinción que muy pocas personas obtienen en ese país centroamericano.

Las autoridades guatemaltecas nombran a Jaime Viñals ciudadano distinguido del país tras su regreso (Guinness World Records) Las autoridades guatemaltecas nombran a Jaime Viñals ciudadano distinguido del país tras su regreso (Guinness World Records)

Viñals atribuyó el resultado a “la planificación, la fortaleza física, la resiliencia mental y, sobre todo, el trabajo en equipo”. El récord se suma a una trayectoria que, desde 1987, lo llevó a las cimas más desafiantes de los Andes, los Alpes y el Himalaya, además de los puntos más altos de las siete islas de mayor superficie del planeta y de toda la región centroamericana y el Caribe.