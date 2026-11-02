Leonardo Ponzio se mostró molesto con el árbitro tras la derrota de River ante Boca: “No quiero que me den, pero que no me quiten”

Boca le ganó 1-0 a River y se quedó con el superclásico en la Bombonera por el Torneo Clausura. El sentimiento en el Millonario es de mucho enojo con el arbitraje de Nicolás Ramírez y el entrenador Leonardo Ponzio lo dejó en claro en conferencia de prensa.

“El análisis del partido lo vieron ustedes. Pudimos hacer poco de lo que quisimos venir a hacer y buscar. Quedarse con un hombre menos marca la tendencia del partido y después en todos los acontecimientos que se dieron durante el partido”, aseguró.

Y agregó: Queríamos que el arbitraje o el VAR quedaran exentos, pero vuelve a reiterarse que el VAR interfiere en muchos casos en contra nuestra y en muchos casos no interfiere. Si van a participar, que sea en conjunto y que se tome la misma interpretación. Si vamos a dejar que interprete el árbitro, sería mucho mejor que dejen que se vea un buen espectáculo“.

Leonardo Ponzio perdió su primer Superclásico como entrenador de River. (Foto: AP)

Además, reiteró una frase que había dicho en la semana: “La gran realidad es que no quiero que me den, pero tampoco que me quiten. Cuando uno actúa en querer hacer el mal… estamos envueltos en algo con clubes que tienen muchísima historia”.

En cuanto a lo futbolístico, el DT se lamentó por el flojo rendimiento en defensa: “Se trabaja en la semana; hemos bajado los momentos en los cuales hemos tenido pérdidas de hombres y es cuando te hacen los goles, pero hay que seguir trabajando. No pudimos hacer mucho”.

“Lo que buscamos con los cambios fue ayudar a Thiago y Ángel en la dinámica de acelerar. El cansancio se va notando. En el segundo tiempo intentamos tener energía en el medio y dejar gente arriba para generar”, agregó.

Tras la derrota, dejó un mensaje para los hinchas en este duro momento: “El mensaje es que hagamos sentir quiénes somos; hay una historia muy grande detrás de todo esto y no podemos no terminar hablando de futbol”.

Datos y estadísticas del partido entre Boca y River por el Torneo Clausura