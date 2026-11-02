Japón realiza el primer trasplante de células madre en el cerebro para tratar el Parkinson

La intervención se efectuó en el Hospital Universitario de Kioto en octubre y constituye la primera aplicación clínica fuera de un ensayo controlado, tras una habilitación temporal otorgada en marzo

Un paciente en Japón recibió el primer trasplante de células madre pluripotentes inducidas en el cerebro como terapia experimental contra el Parkinson, en una intervención que constituye la primera aplicación clínica de esta técnica para esa enfermedad fuera de un estudio controlado.

Según informó Euronews, la empresa farmacéutica Sumitomo Pharma confirmó que la cirugía se realizó en octubre en el Hospital Universitario de Kioto, casi ocho meses después de que las autoridades sanitarias japonesas otorgaran al procedimiento una autorización condicional y temporal en marzo de 2026. La operación marca el inicio de la aplicación clínica de una tecnología cuyo desarrollo llevó décadas de investigación básica y pruebas controladas.

Japón autorizó el procedimiento tras resultados prometedores en siete pacientes

El primer trasplante clínico de células madre en Japón busca regenerar neuronas productoras de dopamina afectadas por la enfermedad de Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae) El primer trasplante clínico de células madre en Japón busca regenerar neuronas productoras de dopamina afectadas por la enfermedad de Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de las autoridades sanitarias japonesas se apoyó en los datos de un ensayo publicado en la revista científica Nature en 2025. En ese estudio participaron siete pacientes de entre 50 y 69 años, cada uno de los cuales recibió entre cinco y diez millones de células, distribuidas en ambos hemisferios cerebrales.

El seguimiento de dos años no detectó complicaciones graves ni reacciones inmunológicas severas. Cuatro de los siete participantes experimentaron una mejoría en sus síntomas motores, según los datos publicados en el artículo científico. Los tres restantes no mostraron cambios significativos, pero tampoco registraron deterioro atribuible al procedimiento.

Según el artículo, la habilitación sigue siendo provisional. Para obtener una aprobación definitiva, se deberá reunir más información sobre seguridad y eficacia, y completar una evaluación clínica de largo plazo.

El procedimiento reemplaza neuronas perdidas con células reprogramadas en laboratorio

La intervención, realizada por Sumitomo Pharma en el Hospital Universitario de Kioto, se apoya en un ensayo con siete pacientes cuyos resultados de seguridad a dos años fueron publicados en la revista Nature (Imagen Ilustrativa Infobae) La intervención, realizada por Sumitomo Pharma en el Hospital Universitario de Kioto, se apoya en un ensayo con siete pacientes cuyos resultados de seguridad a dos años fueron publicados en la revista Nature (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento se basa en las células madre pluripotentes inducidas (iPSC), una tecnología que permite tomar células adultas del organismo y reprogramarlas para que recuperen la capacidad de convertirse en distintos tipos celulares. A partir de ese proceso, se generan células precursoras capaces de madurar hasta transformarse en neuronas productoras de dopamina.

Esas neuronas son exactamente las que destruye el Parkinson de forma progresiva e irreversible. La terapia, conocida como Amchepry, consiste en implantar esas células en zonas específicas del cerebro con el objetivo de compensar parte de la pérdida neuronal y mejorar el control del movimiento en los pacientes.

Los medicamentos y terapias convencionales disponibles alivian los síntomas, pero ninguno detiene la progresión de la enfermedad ni regenera las neuronas dañadas. La terapia celular apunta a cubrir esa brecha que la farmacología tradicional no logró resolver.

El plan de ampliar los trasplantes hasta 2029 y el avance en Estados Unidos

A diferencia de los tratamientos convencionales, que solo alivian los síntomas, el procedimiento implanta células precursoras de neuronas productoras de dopamina A diferencia de los tratamientos convencionales, que solo alivian los síntomas, el procedimiento implanta células precursoras de neuronas productoras de dopamina

La compañía prevé realizar intervenciones a entre 20 y 30 pacientes adicionales hasta marzo de 2029, en el marco del seguimiento posterior a la habilitación condicional. Ese plan permitirá recopilar información sobre el comportamiento de la terapia en condiciones reales y en un grupo más amplio de casos.

De forma paralela, Sumitomo Pharma desarrolla un ensayo clínico en Estados Unidos, lo que extiende la proyección del tratamiento a escala internacional. Los datos que surjan en ambos países serán clave para definir el futuro regulatorio de la terapia.

El Parkinson afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo, según la Parkinson’s Foundation. La enfermedad, crónica y degenerativa, provoca temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos y pérdida de equilibrio, y su prevalencia aumenta con el envejecimiento de la población.

La nueva terapia es producto de décadas de investigación con iPSC, una línea científica que recibió respaldo internacional cuando el investigador Shinya Yamanaka obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2012 por su descubrimiento de que las células maduras podían reprogramarse. Los resultados de largo plazo de este primer trasplante serán fundamentales para determinar la eficacia y los posibles riesgos del procedimiento.