“No es solo entretenimiento”: una investigación en The Lancet revela cómo el arte y la música benefician la salud cerebral

El análisis, impulsado por expertos en neurociencias, demuestra que la participación constante en iniciativas culturales actúa como una barrera de protección frente al estrés, la depresión y el deterioro cognitivo

Si este domingo planea asistir al teatro, a un concierto o a una muestra de pintura, esas actividades pueden contribuir al cuidado de la salud cerebral y al bienestar. Una nueva colección global publicada en la revista médica The Lancet propone incorporar el teatro, la música, la danza y las artes plásticas a las estrategias de salud, con un criterio similar al del ejercicio y la alimentación saludable, para favorecer la prevención, la salud pública y la atención clínica.

El primer trabajo mostró que la participación en actividades como música, danza, artes visuales y teatro puede contribuir a la salud mental, física y social a lo largo de la vida, desde la promoción y prevención hasta el tratamiento y manejo de enfermedades.

El segundo artículo buscó convertir esa evidencia en medidas concretas. Entre sus propuestas figuran garantizar un acceso más equitativo a las artes, incluirlas en las políticas de prevención dirigidas a la población, reforzar la relación entre el sistema de salud y las iniciativas culturales comunitarias, sumar intervenciones artísticas con respaldo científico a la atención clínica e incrementar la inversión y la cooperación entre distintos sectores.

El neurocientífico argentino Agustín Ibáñez, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y director científico del Latin American Brain Health Institute, BrainLat-UAI, fue coautor de los dos trabajos. El investigador sostuvo ante Infobae que las actividades culturales pueden dar sentido y propósito a las personas, dimensiones que el proyecto intenta convertir en resultados medibles y aplicables a la salud.

Los dos trabajos forman parte de la colección Jameel Arts & Health Lab–Lancet Global Collection on Arts and Health. La iniciativa fue impulsada por Nisha Sajnani, de la Universidad de Nueva York y primera autora del primer trabajo, y Daisy Fancourt, del University College de Londres.

“Este es un momento histórico para la medicina. Por primera vez, las artes y la participación cultural se integran dentro de un marco global que abarca promoción de la salud, prevención, tratamiento y cuidado. Estamos pasando de considerar las artes como un complemento opcional a reconocer la participación cultural como parte de la forma en que entendemos, protegemos y promovemos la salud humana”, afirmó Ibáñez.

Los trabajos de The Lancet plantean incorporar música, danza, teatro y artes visuales a la promoción, prevención, tratamiento y cuidado de la salud humana (Imagen Ilustrativa Infobae) Los trabajos de The Lancet plantean incorporar música, danza, teatro y artes visuales a la promoción, prevención, tratamiento y cuidado de la salud humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto llamó cultural engagement a estas actividades, que no solo incluyen el arte en su sentido más tradicional e institucionalizado: “Son actividades que involucran simultáneamente muchos procesos cognitivos, emocionales, a veces motores y sociales”.

Los resultados del primer trabajo

El primer trabajo, una revisión de alcance aún sin evaluación por pares, reunió 149 revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre enfermedades no transmisibles. El análisis vinculó la participación en actividades artísticas, como escuchar música, cantar, practicar escultura o actuar, con mejoras leves o moderadas en la ansiedad, la depresión, la capacidad física y la calidad de vida.

Los resultados incluyeron a personas con cáncer, enfermedades cardiovasculares, trastornos de salud mental y afecciones neurológicas, en comparación con la atención habitual u otros grupos de control.

En los adultos mayores, la danza se asoció con mayor fuerza en las piernas, mejor equilibrio y menos caídas, con resultados similares a los de programas de ejercicio. A su vez, en el ámbito hospitalario, escuchar música antes y durante ciertos procedimientos se relacionó con menos dolor, intervenciones más cortas y un menor uso de ansiolíticos y analgésicos.

El concepto de participación cultural incluye actividades que combinan procesos cognitivos, emocionales, motores y sociales, según Agustín Ibáñez (Imagen Ilustrativa Infobae) El concepto de participación cultural incluye actividades que combinan procesos cognitivos, emocionales, motores y sociales, según Agustín Ibáñez (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a sus beneficios para la salud mental, el investigador mencionó que son varios: “Pueden favorecer la regulación emocional y los vínculos sociales, entre muchos otros procesos. Promueven la reserva cognitiva cerebral y, sobre todo, la reducción del estrés acumulado a lo largo del tiempo”.

Estos beneficios se pueden obtener sin ser un artista profesional, afirmó Ibáñez: “Proviene de participar activamente y de manera sostenida. Por supuesto, la práctica profesional puede generar adaptaciones más específicas o intensas, pero somos animales tremendamente gregarios y sociales, sometidos muchas veces a altas demandas de estrés. Entonces, las actividades culturales pueden funcionar como un ‘buffer’ protectivo”, afirmó.

Y completó el investigador: “Tenemos que romper con la idea de que las artes o la participación cultural son simplemente un entretenimiento. Son una parte esencial de un ecosistema donde hay prevención, bienestar y salud a lo largo de toda la vida. Esto se vuelve cada vez más fuerte, especialmente en épocas con tanto estrés, conflicto y disrupción del sentido de comunidad, por el trabajo remoto, las redes sociales y otros factores de nuestra época”, destacó.

Los beneficios de las actividades artísticas pueden obtenerse sin ser artista o bailarín profesional, mediante una participación regular y activa en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae) Los beneficios de las actividades artísticas pueden obtenerse sin ser artista o bailarín profesional, mediante una participación regular y activa en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los planteamientos centrales de la colección es reconocer la participación artística y cultural como una conducta que promueve la salud, junto con otros comportamientos relevantes como la actividad física, la alimentación y el sueño. Al mismo tiempo, los autores enfatizaron que no existe un único modelo global: las estrategias deben adaptarse a cada contexto social, cultural y sanitario.

“Para la salud cerebral global, esto es particularmente importante. La salud emerge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. El arte y la cultura forman parte de esas interacciones. El próximo desafío es construir la evidencia, las políticas públicas y los sistemas de salud capaces de incorporarlos de manera rigurosa y equitativa”, agregó Ibáñez.

La colección también destacó la necesidad de ampliar significativamente la investigación en América Latina y otras regiones de ingresos bajos y medios. Gran parte de la evidencia disponible todavía proviene de países de altos ingresos, por lo que los autores llaman a desarrollar investigación culturalmente situada y modelos adaptados a las realidades locales.

De las experiencias locales a las políticas sanitarias

Los clubes de barrio y otros centros pueden ofrecer espacios accesibles para aprender, crear, moverse, encontrarse y construir vínculos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae) Los clubes de barrio y otros centros pueden ofrecer espacios accesibles para aprender, crear, moverse, encontrarse y construir vínculos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo trabajo planteó que todas las personas deberían tener oportunidades de participar de la vida cultural, un derecho incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948.

La propuesta también incluye utilizar la cultura para enfrentar desigualdades estructurales de salud y crear circuitos de prescripción social que conecten a personas en riesgo con actividades de sus comunidades.

Para Ibáñez, los clubes de barrio y otros centros son una verdadera infraestructura comunitaria para la salud. “Son espacios accesibles donde las personas pueden aprender, crear, moverse, encontrarse y construir vínculos. Actúan sobre factores que sabemos que están relacionados con el bienestar y la salud en general”.

La evidencia sobre artes y salud aún proviene en gran medida de países de altos ingresos, por eso los autores piden estudios situados en cada cultura (Imagen Ilustrativa Infobae) La evidencia sobre artes y salud aún proviene en gran medida de países de altos ingresos, por eso los autores piden estudios situados en cada cultura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto es muy importante en América Latina y en Argentina, señaló el neurocientífico. “No podemos restringir la salud a los hospitales, sino que tenemos que ver los espacios cotidianos donde se construyen la cultura, las relaciones sociales y la vida comunitaria”.

En la provincia argentina de San Juan, el equipo de Ibáñez trabaja con clubes de fútbol en programas de protección de la salud cerebral, ejercicio, sueño y hábitos saludables. El investigador consideró que esa experiencia puede servir como modelo para vincular instituciones comunitarias con intervenciones culturales y sanitarias de bajo costo.

Como reflexión final, Ibáñez dijo que esta comisión de The Lancet es muy importante: “Realmente le está dando lugar a desmedicalizar y a pensar la salud fuera del hospital, como un componente único de nuestro capital humano, nuestro capital cerebral y de lo que nos hace humanos”, concluyó el investigador.