Sin Messi, Argentina ganó, gustó y goleó en Córdoba: triunfazo 4-0 ante Bolivia por el primer amistoso de la Fecha FIFA

Una exhibición de fútbol y contundencia: con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y el Flaco López, el combinado nacional aplastó a Bolivia en Córdoba con una actuación consagratoria que incluyó el debut oficial de varias jóvenes promesas.

Este miércoles la Selección Argentina y Bolivia se enfrentan desde las 21:00, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un nuevo amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre y octubre. La Albiceleste comandada por Lionel Scaloni, quien sigue negociando su renovación, choca con los bolivianos luego de caer 1-0 con España en la final del Mundial 2026.

El encuentro es dirigido por el colombiano Jhon Ospina y puede verse en vivo por las pantallas de TyC Sports y Telefe.

El himno argentino en suelo cordobés

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Primer tiempo: monólogo argentino

Los primeros minutos de la Selección Argentina en suelo cordobés fueron un monólogo: los subcampeones del mundo movieron la pelota de lado a lado, mientras que los bolivianos se replegaron en su propio campo.

Después de tanto intentar y de tocar, llegó la apertura del marcador rozando los 20 minutos: con un poco de fortuna, Lautaro Martínez controló un gran pase de Alexis Mac Allister, se perfiló para la derecha y el Toro sacó un latigazo para el 1-0 argentino.

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Tan solo diez minutos le costó al combinado argentino llegar al 2-0: un excelente pase en profundidad de Exequiel Palacios encontró al jovencito Nico Paz, quien controló y, de zurda, pinchó una pelota exquisita para el segundo grito argentino.

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Ya sobre el final del primer tiempo, Julián Álvarez tuvo bajo sus pies el tercero de la noche, pero una mala ejecución y una gran atajada del arquero Viscarra se lo quitó. Argentina se fue al descanso dominando, gustando y ganando.

Segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó como terminó el primero: una Argentina punzante y decidida a buscar más y a golear al conjunto boliviano, y así lo consiguió.

A los 55, Nico Paz colgó una pelota exquisita de tiro de esquina que terminó en la cabeza de Cristian Cuti Romero, quien metió un testazo certero para el 3-0 argentino en su provincia natal.

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Los minutos pasaron y la Albiceleste siguió intentando, con grandes chances de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister. Incluso, en los últimos 15, Scaloni les dio la chance a Equi Fernández y Santiago Simón, quienes hicieron su debut oficial con la Selección Argentina.

Instantes más tarde también hicieron su debut Leonel Flores, la joya de Boca, y Valentín Gómez, ex central de Vélez que limita en el Betis de España.

Ya sobre los últimos instantes, un Flores que entró muy bien a la cancha cordobesa hizo una gran jugada individual y, en un rebote oportuno, el Flaco López llegó a puntear la pelota para el 4-0 final.

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Cómo llega la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Bolivia en su primer partido oficial tras la dolorosa caída ante España en la final del Mundial 2026 y la confirmación del retiro de Lionel Messi, quien tendrá su despedida definitiva de los hinchas el 6 de octubre en el Monumental. En paralelo, la AFA ya inició formalmente las charlas con el entrenador Lionel Scaloni para acordar la renovación de su contrato que finaliza en diciembre, mientras el DT diagrama un profundo recambio táctico para la era post Messi.

Lionel Scaloni entrenando a la Selección Argentina

En los entrenamientos, Scaloni probó dos variantes principales para armar el equipo: una con Alexis Mac Allister como único volante central acompañado por Exequiel Palacios y Valentín Barco para sumar peso ofensivo con Nicolás Paz como enlace, y otra apostando por un doble cinco con el ingreso de Franco Mastantuono para ganar mayor equilibrio en la salida.

Ambas alternativas conservan una sólida base defensiva con Emiliano Martínez, Agustín Giay, Facundo Medina, Cristian Romero y Lisandro Martínez, además de ratificar la dupla de ataque conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Entrenamiento de la Selección Argentina

Por qué Messi no juega ante Bolivia y cuándo llega al país para su despedida

Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para la nueva fecha FIFA, pero no estará presente en el encuentro ante Bolivia debido a que su participación se reservará de manera exclusiva para el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental, el partido que marcará su adiós definitivo de la Albiceleste ante los hinchas argentinos; según confirmó el propio entrenador, el capitán aterrizará en el país el domingo para sumarse al plantel y encarar la recta final de su emotiva despedida.

Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Scaloni reveló detalles de la Selección Argentina sin Lionel Messi: capitán, número 10 y reemplazo táctico

Cómo llega Bolivia

Bolivia ya abrió su participación en esta fecha FIFA, midiéndose con Paraguay en Estados Unidos, más precisamente en el estadio Audi Field de Washington, donde cayó 2-0 con los dirigidos por Gustavo Alfaro con un doblete de Miguel Almirón, que aportó un gol en cada tiempo para su equipo.

En dicho enfrentamiento se vio un poco la idea que tiene el director técnico de la Verde, Óscar Villegas, que apunta a combinar algunos nombres con proyección que ya se desempeñan en las ligas de España, Portugal y Bulgaria, sumados a otros del fútbol local.

Argentina vs Bolivia: formaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

BP